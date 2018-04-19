天鴿互動(01980-HK)認購有限責任合夥的權益

天鴿互動(01980-HK)公布，於2016年1月28日，公司與Yun Qi簽訂有限責任合夥協議及認購協議，以作為有限責任合夥人對美元基金進行500萬美元(約為3300萬人民幣)的投資。同日，金華玖玖與上海雲奇簽訂有限責任合夥協議及認購確認書，以作為有限責任合夥人對人民幣基金進行3300萬元人民幣的投資。

於2018年4月18日，公司與Yun Qi II簽訂有限責任合夥協議II及認購協議II，以作為有限責任合夥人對美元基金II進行5百萬美元(約為3300萬元人民幣)的投資。美元基金II已於開曼群島成立為獲豁免有限責任合夥，其主要宗旨是於經營電信、傳媒及科技產業以及消費者相關產業或者以其他方式自該等產業產生重大商機的公司的股權及╱或股權相關證券進行經私人磋商、以美元計值的投資，並通過投資實現較高及長期的升值。美元基金II將由Yun Qi II管理，而Yun Qi II已委任美元基金II的管理公司擔任美元基金II的基金經理。

公司預計可憑藉美元基金II的表現於中期從本投資獲得合理回報。

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