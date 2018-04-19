九年牛市最大敵人不是貿易戰？德銀：通膨才是「風險之母」

摘要：哪個因素最能干擾美股牛市？德銀分析師認為，貿易戰、地緣政治緊張、白宮人事變更亂局等熱門話題，都不是投資者現階段應抓住的核心矛盾，不斷上漲的通膨才是「市場風險之母」。聯準會很可能會更快升息，以求避免經濟停滯不前但通膨走高的滯脹局面。

一個半月前，美股正式進入了牛市第九年；再堅持幾個月，甚至有望突破史上最長的牛市紀錄。人們最關心的話題也轉到了「如何為牛市續命」，畢竟今年以來的干擾因素驟增。

德銀首席國際經濟學家 Torsten Slok 對財經媒體 CNBC 表示，美國不斷上漲的通膨是當前投資者面臨的單一最大風險，堪稱「市場風險之母」；被廣泛熱議的貿易戰、地緣政治緊張、白宮人事變更亂局等焦點話題，反而不是最核心矛盾。

美媒 CBS 也撰文指出，2007 年金融危機後，不少經濟學家不擔心通膨，而是擔心通縮。如果人們在通縮背景下持續預期未來物價壓力更低，會延遲投資和消費的決定，形成惡性循環。雖然美國經濟在 2009 年正式開啟了復甦周期，傳統的通膨指標最近幾個月才穩步上升。

具體來看，原油價格上漲，推動美國汽油價格從 2016 年初的低位翻倍，或反彈了 130%，至最新的均價 2.64 美元 / 加侖。美國勞動部統計的進口物價指數持續上揚，3 月達到年化增速 3.6%。

排除波動較大的食品和能源後，美國 3 月核心 CPI 年增率增速 2.1%，高於聯準會的 2% 通膨目標，也創 2017 年 2 月以來最大年度漲幅。生產者同樣感受到了物價壓力，美國 3 月名義 PPI 年增率增長 3%，創四個月最高；核心 PPI 年增率增長 2.7%，創 2011 年 9 月以來最高。

紐約聯儲銀行統計的基礎通膨指標（UIG）已經漲超 3%，重返上個商業周期的峰值水平。這一測量更廣泛的指標通常被視為通膨趨勢拐點的前瞻信號，不僅包含實體店內的商品價格資訊，也有金融市場數據和勞動力成本等，均代表美國的通膨上行壓力正在積累、趨勢也將延續。

此外，聯準會最看重的通膨標準－－核心個人消費支出（PCE）物價指數 2 月年增率漲幅 1.6%，打破了此前四個月穩定在 1.5% 的趨勢。CNBC 曾分析指出，勞動力市場緊縮、美元疲軟和財政刺激政策（1.5 兆減稅與 3000 億美元聯邦開支增幅），將令美國通膨率達到聯準會 2% 的目標。

德銀經濟學家 Slok 據此認為，聯準會逐步升息，疊加經濟在廣泛領域享受復甦的背景下，通膨是否會顯著回歸將是不確定性的最主要來源。而近期的關稅政策和貿易戰恐慌，將參與製造物價壓力的不確定性。如果通膨存在過熱跡象（超過目標太多），最大擔憂是股市能否做好準備。

加拿大資管機構 Gluskin Sheff 經濟學家 David Rosenberg 預計，今年有 80% 的可能性見證核心 CPI 衝破 2.5% 的門檻，這一數據更有 50% 的可能性會漲破 3%。如果此時沒有伴隨時薪持續上漲（最新數據是年增率增長 2.7%），將導致消費支出放緩、消費信心下降。

升息還會抬升信用卡等債務違約率，不僅對股市和債市不利，也會放緩經濟增速。而多重因素加在一起，不能排除聯準會更快升息的可能，以求避免經濟停滯不前但通膨走高的滯脹局面。

通膨將持續走高，也成為華爾街分析師的共識。美銀美林最新的全球基金經理月度問卷顯示，82% 的受訪職業投資者預計未來一年核心 CPI 會上漲，接近今年 2 月的新高紀錄 86%。由於不少人預計市場已經或將在今年見頂，基金經理對股票的配置降至 28%，創 18 個月新低。

『新聞來源／華爾街見聞』