川普轟中俄太荒唐！但他才是「貨幣貶值遊戲」頭號玩家

美國總統川普在 twitter 推文炮轟中國和俄羅斯玩「貨幣貶值遊戲」，並稱這「太荒唐，不可接受！」事實上，近一多來，真正「貨幣貶值遊戲」的頭號玩家，當屬川普政府。

FX168 財經網報導，資料顯示，自川普於 2017 年 1 月就任以來，美元兌多數貨幣已大幅貶值。

2018 年迄今，衡量美元兌歐元、日元和其它一些全球主要貨幣走勢的 ICE 美元指數下挫 2.7%，延續去年的頹勢。此外，美元兌人民幣今年迄今也貶值逾 3%。

而自川普上任以來，美元指數的跌幅更是達到 11% 以上。

美元指數日線走勢圖 (近三年來表現)

「川普的資訊不符合全球貨幣市場的情況，且含糊不清」《紐約時報》週二 (17 日) 報導稱，4 月盧布兌美元的匯率確實下跌約 8%。但那不是因為俄羅斯政府在玩什麼貶值遊戲。盧布下跌是因為對俄實施最新嚴厲制裁，導致對這種貨幣的需求受到限制。

美元兌盧布走勢"> 美元兌盧布走勢

對中國的指控更已經過時，去年人民幣匯率上漲，這和「貨幣貶值遊戲」之說恰恰相反。

美國財政部在上周的最新報告中，也沒有指出中國操縱匯率的行為。

美元兌人民幣走勢"> 美元兌人民幣走勢

為何川普希望美元貶值？考量到他是一位親商的總統，就不難理解了，因為疲弱美元應會增加美國出口商的獲利。

弱勢美元對美國跨國公司的業績會起到提振作用。一旦美國跨國公司將海外銷售收入和利潤轉換成美元，其海外營收和利潤的價值會提升。

蘋果 (Apple)、波音 (Boeing) 和卡特彼勒 (Caterpillar) 都從中國獲得可觀的收入，並將從美元兌人民幣的貶值中受益。

事實上，根據 FactSet 的資料，過去幾周公佈財報的標準普爾 500 指數成份股公司中，有 60% 的公司在最新財報中表示，美元走弱提振了它們的的財報。

美元貶值可能會吸引外國遊客到美國來旅遊來美國旅遊的人數可能會激增，就像金融危機時期那樣，當時隨著美國聯準會 (Fed) 激進地放寬貨幣政策，美元匯率走軟。

總之，自從川普上台以來，他對美元整體的態度是希望它處於弱勢地位，喜怒無常的他三不五時的在美元問題上發表「令人意外」的言論。正如彭博分析師 Garfield Reynolds 所言，「在美元跌至新低之前，川普不會開心」。