2018公共交通出行峰會開幕 螞蟻力推100城掃碼出行

2018公共交通出行峰會18日開幕，螞蟻金服、阿里雲、高德地圖等阿裡系主要業務線參與。記者了解到，螞蟻金服計劃在未來一年力推100個城市實現掃碼乘公交，除了大中型城市，三四線及以下城市也將囊括其中。

“公共交通”主要指的是公交、地鐵行業，此前阿里與騰訊已經分别推出“乘車碼”，通過接入公交地鐵服務，深入到智慧城市的交通場景運營。數據顯示，2016年到2017年，國内已有50多個城市實現了支付寶掃碼乘公交，完成了智慧交通的第一步。螞蟻金服城市服務總經理劉曉捷表示，未來一年，這個範圍將擴大到超過100個城市，除了大中型城市，很多三四線及以下城市都將實現掃碼乘公交。

回溯2014年到2015年間，支付寶曾嘗試了手機NFC支付技術，遇到設備兼容性較差、手機普适性低、行業利益鏈複雜等諸多挑戰，嘗試了一遍各種技術後發現，在中國的現狀下，隻有二維碼技術是在兼容性、普适性和用戶使用習慣下是最佳的載體。所以以二維碼作為切入點，探索并設計了二維碼離線支付技術方案。

從2015年底到2016年初，支付寶開始探索離線二維碼的技術方案設計和測試。2016年的8月17号杭州公交掃碼乘公交的開通，标志離線二維碼技術從實驗室正式推向商業化試點。

據劉曉捷透露，除了基礎的支付等服務，支付寶正在與生態合作夥伴、阿里體系的其他兄弟公司一起探索“實時公交”、“地鐵WIFI”等增值服務。這個過程會幫助公共交通行業從“連接”到“融合”、實現服務和商業模式的升級。

來源：中國證券網

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