中國商務部：2018年底開始 將禁止另外16種廢金屬、化學廢品進口

摘要：中國自 2018 年年底起將禁止另外 16 種廢金屬、化學廢品的進口。2019 年底起還將禁止不鏽鋼廢碎料、鈦廢碎料、木廢碎料等 16 個品種固體廢物的進口。

中國商務部發言人 19 日表示：

雖然去年 7 月公布的禁令其中並不包括廢金屬，但路透社去年曾報導過，中國有色金屬協會的回收部門已經收到通知，明年（2018 年）可能會禁止進口廢舊電線、廢舊發動機和大宗廢金屬。



中國在去年 7 月決定禁止進口的「洋垃圾」有 4 大類共 24 種，分別是來自生活源的廢塑料（8 種）、未經分揀的廢紙（1 種）、廢紡織品原料（11 種）和釩渣（4 種）。這一進口禁令已經從去年 12 月 31 日起執行。

中國自 2018 年年底起還將禁止另外 16 種廢金屬、化學廢品的進口。

中國商務部 19 日發布公告顯示：

為進一步規範固體廢物進口管理，防治環境污染，根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《固體廢物進口管理辦法》及有關法律法規，生態環境部、商務部、發展改革委、海關總署對現行的《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》和《禁止進口固體廢物目錄》進行以下調整：

一、將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等 16 個品種固體廢物（見附件 1），從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》，自 2018 年 12 月 31 日起執行。

二、將不鏽鋼廢碎料、鈦廢碎料、木廢碎料等 16 個品種固體廢物（見附件 2），從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》，自 2019 年 12 月 31 日起執行。

《進口廢物管理目錄》（環境保護部、商務部、發展改革委、海關總署、質檢總局 2017 年第 39 號公告）所附目錄與本公告不一致的，以本公告為準。

特此公告。

『新聞來源／華爾街見聞』