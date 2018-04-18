人行降準後：A股開高走低 港股一度失守3萬大關

人行昨（17）日宣佈定向降準，A 股三大指數 18 日開盤集體小幅上漲，但隨後均翻綠，滬指盤中甚至一度跌至 2017 年 5 月以來新低，報 3055.54 點。個股部分，多檔半導體類股漲停；鋼鐵、銀行、證券漲幅居前；海南板塊繼昨日大幅拉回後，今日再度大面積跌停。

港股恆生指數同樣開高走低，盤中一度跌至 29979 點，失守 30000 大關，隨後小幅回漲。受中國將取消汽車業外資股比限制影響，汽車股集體下跌，其中北京汽車跌逾 14%，受創最深；廣汽集團 10.56%、東風集團跌 5.8%、比亞迪則跌 4.8%。

受到中興通訊遭美封殺影響，中國晶片概念盤中大漲近 3%，成Ａ股領漲先鋒，其中必創科技、兆日科技、國民技術漲停，紫光國芯、北方華創漲近 8%。

銀行股部分，受惠人行降準，概念族群開盤漲幅達 1.65%，隨後漲幅縮小至 0.8%。成都銀行上漲 2.3%，平安銀行漲 1.9%，浦發銀行漲 1.5%，工商銀行漲 1.2%。

分析師認為次降准有助於降低商業銀行負債成本，進一步鞏固全年銀行淨息差提升趨勢，有利銀行業績。

除了銀行業以外，分析師普遍認為，鋼鐵股也可望受惠於降準。中泰篤慧認為，貨幣邊際寬鬆意味著政府重新轉向內需穩定，鐵盈利仍有望維持高位，鋼鐵股存在較大估值修復空間。

鋼鐵板塊今日開盤後一度漲 1.9%，盤中漲幅縮小至 0.7%。個股方面，柳鋼股份漲逾 4%、寶鋼股份漲 3.8%、華淩鋼鐵漲 3.6%。

此外，早盤海南板塊領跌兩市，多檔個股觸及跌停。主因為最近海南概念股暴漲，引起監管部門關注，21 世紀經濟報導指出，海南板塊從春節前就出現異動，近日的飆漲背後可能存炒作問題。羅牛山跌 7.3%、海峽股份跌 10%、海南椰島跌 6.9%。