中國降準A股下跌 分析師：未釋放新的流動性 政策取向未變

中國人民銀行周二宣布下調部分金融機構存款準備金率，帶來股匯開盤均上漲，但股市隨後下行。分析師認為，這次降準並未釋放太多流動性，中國央行沒有跡象要放棄穩健中性的貨幣政策取向。

人行周二公告，從 2018 年 4 月 25 日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點；同日，上述銀行將各自按照「先借先還」的順序，使用降準的基金，償還他們所借央行的中期借貸便利（MLF）。

據《彭博》報導，彭博經濟研究經濟學家歐樂鷹及陳世淵表示，人民銀行此次行動的影響，並不是注入新的流動性，而是將銀行資金來源，由向央行貸款轉為銀行的存款準備金。

兩人指出，這次行動應歸為政策工具的優化，而不是政策立場的轉變。中國人行在這次的公告中也強調，將繼續實施穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理穩定。

人行去年 9 月底曾宣布過一次定向降準，昨天的行動也是類似的出發點，不過本次降準是用來置換中期借貸便利，預計有助優化流動性結構，從而降低實體經濟對影子銀行信貸的需求。

據《金融時報》報導，麥格理證券駐中國經濟學家 Larry Hu 認為，這是次非常微妙的寬鬆信號，近期的經濟數據一直疲軟，包括信貸數據，但中國央行不想過於激進放鬆，因為去槓桿仍然是優先考量。

周二中國公布 GDP 成長 6.8%，高於政府所訂定的 6.5% 目標，但同時間經濟成長動能卻有減弱跡象。而周一發布的信貸與貨幣數據，信貸與廣義貨幣都未達預期，高盛因而警告，如果 3 月持續疲軟，將見下行壓力。

Gavekal-Dragonomics 研究團隊經濟學家 Chen Long 解讀，市場有種傾向，認為降準就是放鬆，但銀行體系的流動性並未改變，只是由一種方式，轉變為另一種方式。

由市場表現來看，債市早盤穩定上揚，中金所 10 年期國債期貨主力合約 T1806 收漲 1.04%，5 年期國債期貨主力合約 TF1806 收漲 0.65%。上證指數早盤則下挫 0.37%，報 3055.43 點。