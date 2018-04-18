24小時賣了一億美元！比特幣再遭「大戶」砸盤

摘要：不到 24 小時，兩個「大戶」接連砸盤，累計拋售比特幣超 1 億美元。比特幣在不到 20 分鐘內狂瀉超 200 美元，跌破 8000 美元大關。然而，這並不是比特幣第一次遭遇「大戶」拋售。

台北時間周三凌晨兩點多，比特幣在 20 分鐘內狂瀉超過 200 美元，跌破 8000 美元大關。

比特幣為何突然之間暴跌？

據關注比特幣的媒體 bitinfocharts 報導，一個價值達 14.9 兆美元匿名帳戶 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r 的錢包在美國當地時間周二突然以 8146.7 美元的價格拋售了 6500 個比特幣，拋售價值超過 5000 萬美元。

在這一賬號拋售比特幣之前，全球第三大比特幣錢包以 8026 美元的價格拋售 6600 個比特幣，總價值同樣超過 5000 萬美元。

換言之，在 24 小時內，比特幣「大戶」拋售了 1 億美元的比特幣。

這並不是比特幣第一次遭遇「大戶」砸盤。

東京律師、有「比特幣鯨」之稱的破產數位貨幣交易所 Mt．Gox 的信託受託人（trustee）小林信明 3 月初披露，自去年 9 月末以來，他總計出售了 35,841.00701 枚比特幣和 34,008.00701 枚比特幣現金，價值約 4 億美元。

小林信明仍然握有市值約 19 億美元的加密貨幣，包括 166,344.35827254 枚比特幣（約合 17 億美元）和價值約 1.97 億美元的比特幣現金。在募集資金分配給 Mt． Gox 的債權人之際，他將考慮出售這些貨幣。

『新聞來源／華爾街見聞』