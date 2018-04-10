比特幣熱潮如傳染病 巴克萊：投資人已逐漸免疫

比特幣等加密貨幣的投資熱潮，猶如傳染病；不過，巴克萊銀行 (Barclays) 週二 (10 日) 表示，投資人已逐漸免疫。

根據路透社報導，去年 12 月和今年 1 月，加密貨幣價格走揚，總市值直逼 8,000 億美元。

然而，Coinmarketcap.com 數據顯示，一波又一波的拋售潮，讓加密貨幣總市值一路降至 2,600 億美元左右；其中，光是比特幣的市值，就蒸發了約 1,150 億美元。

巴克萊指出，比特幣等加密貨幣的投資熱潮，猶如傳染病，但其傳染速度，已開始趨緩，投資人逐漸有了免疫力。

巴克萊預估，加密貨幣總市值，會在 6,700 至 7,800 億美元的範圍內擺盪，恐難有所突破。

巴克萊透過模型分析，將「加密貨幣投資狂熱」與「傳染病的傳播」，進行類比；並將投資人分為「已受感染」、「易受感染但未感染」，以及「免疫者」3 類。

分析結果顯示，曾投資加密貨幣者，對於是否要「進一步投資」，已出現免疫反應。

根據 CNBC 報導，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini)，將比特幣諷為「泡沫之母」，並稱區塊鏈是被過度炒作的科技之一。

魯比尼強調，區塊鏈的潛力被誇大了，就效率而言，區塊鏈還比不上既有的資料庫。

魯比尼說，「它們 (加密貨幣) 和 1840 年代的鐵路股沒什麼差別，這種泡沫該破滅時，就會破。」