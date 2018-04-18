紐約州總檢察長調查加密貨幣 比特幣價格跌落8000美元

美國紐約州總檢察長 Eric Schneiderman 周二指出，將要求比特幣及其他加密貨幣的交易所提高透明度，因此對 Coinbase、幣安等 13 個主要交易平台，要求他們需回覆相關問卷調查。

在監管機構調查聲中，比特幣價格也在周二上午快速跌破 8000 美元，回到 7950 美元附近震盪，24 小時跌幅約 1.5%。 Bitinfocharts 數據顯示，有一個比特幣帳戶在短短 20 分鐘內，拋售 6500 個比特幣，帶來價格下挫壓力。

市場原先預期會有「報稅截止」後的反彈動力，但並未發生。

比特幣走勢 (圖表取自 Coindesk)

據《CNBC》報導，紐約總檢察長辦公室發布聲明，強調投資人通常未評估交易平台的公平性、完整性及安全性等基本事實，因此需要改變現狀，促進投資人及消費者應得的虛擬貨幣市場的問責制和透明度。

因此，他們已經致函 Coinbase 旗下 GDAX 交易所、Gemini Trust、bitFlyer、幣安、火幣等 13 個全球虛擬貨幣交易平台，要求他們在 5 月 1 日前，完成所有權、費用、交易暫停及洗錢等問題的調查問卷。

fintech 研究機構 Tabb 主管 Terry Roche 指出，政府加強監管，並要求加密貨幣交易以更透明的方式運作，預計會增加平台營運成本。Roche 認為，整個市場會因此發生重大變化，保護市場及投資的功能將獲加強。

隨著去年比特幣等虛擬貨幣價格飆升，加密貨幣所受矚目上升，投資人口也增加。Coinbase 在 12 個月內用戶多了一倍，至去年 11 月已突破 1300 萬。但基礎設施及安全狀況仍嫌不足，被駭事件頻傳。

Gemini Trust 隨後發布聲明，表示歡迎總檢察長的做法，也會全力配合。

對於市場未能隨報稅截止上漲，分析師 Jack Tatar 表示，這種反彈不見得馬上出現，但他相信比特幣會以現在的價格為支撐，不久就會見到更多機構資金湧入，推升比特幣價格。