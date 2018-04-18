【異動股】國産芯片板塊掀漲停潮 上海貝嶺(600171-CN)等20多股漲停

午後，國産芯片板塊掀漲停潮。截至14:21，芯片板塊整體指數漲超7%，上海貝嶺(600171-CN)、興森科技(002436-CN)、北方華創(002371-CN)、台基股份(300046-CN)、必創科技(300667-CN)、兆日科技(300333-CN)、國民技術(300077-CN)、盈方微(000670-CN)、富瀚微(300613-CN)、兆易創新(603986-CN)、江豐電子(300666-CN)、華微電子(600360-CN)、紫光國芯(002049-CN)、國科微(300672-CN)等20股漲停。

今年兩會期間，中央在廣東團參加審議時明确指出發展是第一要務，人才是第一資源，創新是第一動力。十八大以來，中央在多個場合都曾強調科技創新的重要性，多次提到要掌握核心技術，核心技術靠化緣是要不來的，隻有自力更生。

美國商務部對中興通訊的一紙出口權限禁令，使中興通訊美國供應商和A股科技板塊的股價遭受“雙殺”。這些話語在今天看來，非常具有針對性和前瞻性。現今，芯片國産替代迫在眉睫。

在業内人士看來，中國唯有切實加強設備、材料、基礎元器件等基礎性産業的研發，才能夯實制造業根基。不過，芯片國産替代是一個長期的過程。半導體尤其是前端的材料、設備、元器件，需要長期的技術積累和工藝驗證。而現在最需要做的是重視上遊設備、原材料的研發和産業化，踏實地將基礎元器件做到“高端”。

金百臨咨詢秦洪表示，芯片概念股出現了一波力度較大的彈升行情，這主要得益于芯片産業是中國經濟的短板，預計在未來仍然將持續受到産業政策的扶持，有利于産業的突破，因此，該産業領域，有望持續出現成長股。這也是近期資金持續淨流入的原因，看來，該板塊有望反複出現強勢股，建議市場參與者仍可積極跟蹤。

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