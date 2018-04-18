【異動股】芯片股高開高走 國民技術(300077-CN)等4股漲停

今日早盤，芯片股高開高走，截至發稿，國民技術(300077-CN)漲停報9.46元，明陽電路(300739-CN)漲停報46.48元，兆日科技(300333-CN)漲停報9.13元，必創科技(300667-CN)漲停報56.53元，紫光國芯(002049-CN)漲7.46%報52.69元，富瀚微(300613-CN)漲6.84%報179.06元，盈方微(000670-CN)漲5.89%報6.47元，振芯科技(300101-CN)、士蘭微(600460-CN)、華微電子(600360-CN)、北方華創(002371-CN)等個股均大幅上漲超4%。

芯片國産替代迫在眉睫。美國商務部對中興通訊的一紙出口權限禁令，使中興通訊美國供應商和A股科技板塊的股價遭受“雙殺”。

在業内人士看來，中國唯有切實加強設備、材料、基礎元器件等基礎性産業的研發，才能夯實制造業根基。不過，芯片國産替代是一個長期的過程。半導體尤其是前端的材料、設備、元器件，需要長期的技術積累和工藝驗證。而現在最需要做的是重視上遊設備、原材料的研發和産業化，踏實地將基礎元器件做到“高端”。

人民日報也發表評論《發展國産芯片，這事不能再拖了》，文章指肯定不能允許美方將芯片當做大棒對中國揮舞。如果說以往的采購方便讓中國發展本國芯片三心二意的話，那麽從現在起，可以靠美國芯片活得很好的幻想應該破滅了。中國有組織科技攻關的能力，也有推動國産芯片逐漸替代外來芯片所需要的動員力，最重要的就是決心。

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