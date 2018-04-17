〈房產〉新興重劃區新舊住宅價格走勢不同調 新莊副都心跌最深

根據實價登錄資料顯示，北台灣五大重劃區新舊成屋漲跌福走向大不同，新成屋近一年來價格仍然下跌，其中並以含頭前重劃區的新莊副都心地區交易價格下修幅度最大，跌幅高達 14.4%，連帶拖累中古屋行情。

其餘的淡海新市鎮、青埔特區、三峽北大特區以及林口新市鎮等四大重劃區的中古屋都呈現持平或者是上揚趨勢，專家指出，中古屋周邊自成商圈，支撐價格。

除了中古屋周邊機能較完整支撐房價之外，全國不動產企研室主任張瀞勻分析，重劃區內若有許多破盤價建案刺激， 中古屋屋主心態也比較容易鬆動，像新莊副都心新舊屋雙雙下跌逾一成。

而淡海新市鎮新屋續跌、中古維穩，全國不動產淡水新市鎮加盟店店長練明進指出，景觀、面向、區位、產品規劃影響因素極多，在輕軌、區公所生活圈機能加持下，目前甚至出現近 10 年屋比新成屋貴的奇特現象。

至於桃園青埔特區，2016 年起新成屋交易緩回升全拜降價建案所賜，從 2、3 字頭跌至 1 字頭，讓利風造成 2017 年續跌，不過中古屋由於區位較佳，保值性也佳，交易房價走勢平穩。然而開發接近飽和、人口進駐的三峽北大特區以及林口新市鎮房價皆呈現持平，北大特區中古屋甚至漲 8.5%。

全國不動產林口文化二路加盟店店長黃世榮指出，去年第 4 季以來看屋人潮大幅回溫，加上機場捷運通車滿一年、區內三大商場相繼開幕，吸引台北客，目前 A9 站周邊新屋站穩 4 字頭，仁愛路以北則因房價親民受到首購青睞。

張瀞勻建議，有自用需求的消費者在挑選重劃區產品時，雖然價格是最主要考量，但是住宅的生活機能是支撐房價的重要因素，也是日後能否順利脫手的重大關鍵。