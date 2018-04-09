〈房產〉北市東區店面空置率走高 租金出現「腰斬」走勢

台北市東區店面空置率高，不少大安區房東也悄悄調降租金因應，依實價登錄揭露，去年藝人吳宗憲以租金 24 萬元承租在大安路 159.97 坪的店面，經營燒餅生意，結束營業後，今年 1 月有新租客進駐，不過租金降為 21.5 萬元，約打了 9 折，目前新承租方已經進駐裝潢；隨著租金價格走跌，台北市甚至有租金腰斬的租約出現。

北市東區店面租金降價持續發酵，東區 216 巷店面，2015 年每月租金 19 萬元，今年 2 月租金降至 17 萬元，忠孝東路四段 32.77 坪大的店面，原本兩年前租金 55 萬元，今年 1 月租金降至 38 萬，大約打了 7 折；另外，降租最多的是忠孝東路四段 301-330 號 43.22 坪的店面，從 50 萬元降到 24 萬元，等於打了對折。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，一般店房東比較不喜歡出租給餐飲或太複雜的業種，若承租業種性質單純，形象優質，或不須過度裝潢，簽約租期較長，都可能有微幅議價空間。而受市場氛圍影響，擔心空置期過長影響租金收入，仍是房東願意降租關鍵。

北市忠孝東路四段南面店面空置嚴重，不少黃金店面近年只能出租給短期特賣會業者，暫解燃眉之急，不過這些特賣會客層沒有忠誠度與集客力，難以維持商圈人氣和買氣。

張旭嵐指出，以往炙手可熱的金店面，一但租約到期房東就會調漲房租，而近年東區人潮漸減，房東心態也放軟，過去可能以 3 年長租為優先，現在 3-6 個月的租約也可以談，甚至配合短期特賣會的興起，也可以「日」租，能簽上年約的再釋出價格優惠，房東在時間和價格給予彈性，以降低店面的空置問題。