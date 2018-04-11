〈房產〉首季全台六都家戶購屋比 台中0.99%居冠

房仲業統計今年第 1 季全台六都家戶購屋比，仍以台北市的 0.71% 居末位，而台中市兩年來持續攀高，至今年第 1 季已達 0.99% 而居全台六都之冠，也等於是台中市每百戶家庭有近 1 戶擁有自有住宅。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年買方對於物件的詢問度、看屋量都有顯著提升，不過自住、換屋型的買方對於市場熟悉度普遍不足，出手較為謹慎，因此看屋時間較長，房屋去化時間沒有明顯縮短，交易量在短期內難以大幅推展，造成六都家戶購屋比仍難破 1 的僵局。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，不動產市場在 2016 年交易量跌至谷底，從去年開始緩步回溫，今年由於買方觀望已久、賣方多有讓利，且民眾對於房地合一稅越來越了解，而今年是選舉年，政府不打房、且提出各項建設利多，因此不動產市場信心增加，除了桃園市跟去年相比小幅減少 0.03 個百分點外，其他五都的家戶購屋比都是一路向上，其中台中市在今年第一季就達到 0.99%，家戶購屋比逼近 1%，但整體而言回溫速度頗為緩慢，交易量還沒到達過去的正常水平。

就今年第 1 季的全台六都家戶購屋比表現上，依然是平均房價最高的台北市最低，家戶購屋比 0.71%，雖然最低，但跟去年同期比卻是成長最多，奪得最佳進步獎，台中市表現最加，今年第一季家戶購屋比 0.99% 居六都之冠，其次是桃園市 0.96%，雖然跟去年同期相比下滑 0.03 個百分點，但仍居六都家戶購屋比第二。

郎美囡分析，雖然市場信心增加，不過主力買盤以自用為主，因此買氣提升速度較緩慢，家戶購屋比成長的空間並不大，而今年 3 月買氣有提升，其中以台北市增加最多，台北市今年第 1 季的家戶購屋比年增幅度最高，至於台中市人口躍居全台第二大都會區，由於輕移民的人口紅利加持，此外屋主降價意願仍有提升空間，買氣有所提升。而桃園市今年第一季交屋量較少，此外，建設話題欲振乏力，故家戶購屋比跟去年相比略微下滑。



