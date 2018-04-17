【豐銀投顧】外資浪槓非新鮮事，今天才知道？

◆盤勢分析

美股昨天持續反彈，道瓊指數已經逼近 3/22 貿易戰缺口，如能回補則對美股來說是件好事，顯示未來在中美貿易戰的和談機會偏高，不過，在那斯達克指數的表現上就不如道瓊指數強勁，距離缺口仍有一大段距離，再加上今天傳出中美之間將針對科技產品互相進行報復，接下來的科技股看來還有得受，所以對於那斯達克指數弱勢的看法仍然沒有改變，跌幅滿足還是維持在前波低點以下，當然台灣科技類股也就可能連帶受到拖累！

今天台股的重挫其實並不意外，筆者已經在先前的文章中不斷地提醒，而且從台股的結構來看，電子股仍然是領跌的重心，今天的下跌已經讓電子指數出現均線糾結之後下彎的技術性修正危機，甚至不排除回測 2/21 多方缺口，其中台積電的表現更是攸關台股請加 @ozo5468n 後市的發展，過去 2 週台積電不斷出現利多消息，但股價對利多就是沒有反應，外資趁著利多見報時調節出場，到了今天這個台積電接盤俠終於手痠了，放手讓台積電回檔，但也可以同時留意台積電在週四的法說會應該不會有太多正面的看法，股價的領先表態更是讓市場對台積電今年的展望有所疑慮。提醒讀者們台積電的重點放在高速運算、AI 訂單能否進一步擴大，物聯網、車聯網的營收佔比能否進一步擴大，面對聯電為首在物聯網訂單的競爭能否更有優勢等，外資只要出具持平的訂等對台積電來說就是警訊，不要以為沒調降就是利多，這隱含著台積電股價的高點已經過了，如果連最有競爭力的台積電都不漲，指數就更沒有上漲的底氣了！

筆者認為別再說外資只是調節部位而不是看空台股，行動已經說明一切，現貨在萬點以上獲利了結，期貨在短線佈局空單，這不是看空什麼才是看空？在外資尚未匯出之前都還可以說不是看壞台股，現在連錢都匯走了，還單純的認為隨時都可以匯回來嗎？駝鳥心態就是會害你被套牢的關鍵，至少短線大盤走空是確定的事實，至於外資會不會認錯？台股能在去年高基期的環境中再持續成長就會讓外資認錯，但筆者認為─很！困！難！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷)

