[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/17 107/04/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.61000 28.99000 0.62000 2.13867 元大標普500單日正向2倍基金 30.63000 30.06000 0.57000 1.89621 元大大中華TMT基金-新台幣 12.33000 12.14000 0.19000 1.56507 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.32000 7.21000 0.11000 1.52566 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.36000 19.10000 0.26000 1.36126 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.56000 8.45000 0.11000 1.30178 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.85000 7.75000 0.10000 1.29032 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.22000 24.90000 0.32000 1.28514 保德信全球基礎建設基金 11.88000 11.73000 0.15000 1.27877 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.82000 8.71000 0.11000 1.26292 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.30000 0.18000 1.25874 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.12000 13.95000 0.17000 1.21864 元大台灣50單日反向1倍基金 12.80000 12.65000 0.15000 1.18577 安聯全球人口趨勢基金 11.19000 11.06000 0.13000 1.17541 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.27000 18.06000 0.21000 1.16279 元大滬深300單日反向1倍基金 15.00000 14.83000 0.17000 1.14633 群益印度中小基金-新臺幣 16.10000 15.92000 0.18000 1.13065 元大全球農業商機基金 16.12000 15.94000 0.18000 1.12923 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.18000 16.99000 0.19000 1.11830 元大標普500基金 23.67000 23.41000 0.26000 1.11064 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.07000 9.96000 0.11000 1.10442 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.65000 14.49000 0.16000 1.10421 保德信全球中小基金 29.39000 29.07000 0.32000 1.10079 群益印度中小基金N-新臺幣 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.43000 18.23000 0.20000 1.09709 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453 安聯全球油礦金趨勢基金 8.46000 8.37000 0.09000 1.07527 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------