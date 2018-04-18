【大慶證券】投顧盤前－內外資不同調  半年線為短線多空關鍵



◆盤勢分析

昨日在企業財報亮眼下，美四大指數同步走揚，其中以費半上漲 1.89% 漲幅最大。Netflix 在訂戶成長優於預期下大漲 9.19%，聯合健康保險也在獲利優於預期下大漲，企業財報陸續公布，獲利優於預期的消息持續帶動美股走揚，技術面看，道瓊已填補缺口位置，並明確突破下降壓力線，那斯達克與費半更是率先站上季線，美股走勢明顯轉強，只要後續國際上不再出現太大的變動，如貿易戰惡化或是敘利亞事態緊張，研判在企業財報帶動下，美股有機會再次走強。

近期國際利空頻傳，加上新台幣貶值，外資調節力道加大，昨日台股走弱，指數開低走低，一舉跌破長短均線來到半年線附近位置，收在 10810 點，成交量 1540 億。指數帶量下跌，所幸來到半年線位置前止跌，然而外資近日期貨淨多單接連減碼，昨日再次減碼 4614 口，淨多單口數跌破 4 萬口來到 36713 口，外資現貨也賣超 91.31 億，在外資態度持續保守，多方買氣力道不足下，今日期貨結算恐將再次回測半年線支撐，半年線是目前台股重要支撐，若是跌破，短線整理時間將拉長，因此今日相當關鍵。OTC 指數昨日同步下跌留長黑 K，所幸量能未放大，多頭上有一線生機，短線支撐先看季線，只要後續不再補量下跌，短線上仍有機會反攻再創波段高點，因此現階段，中小型股仍是優於大型股。

昨日盤面上漲多個股普遍拉回，矽晶圓中的環球晶與中美晶走跌，被動元件包括國巨、奇力新、信昌電、禾伸堂… 等普遍拉回，同族群的大毅自結稅後純益不如預期，股價更是打入跌停；另外像是二線光學族群，領先上漲的玉晶光、佳凌等個股回檔，反倒是先前沒漲的亞光逆勢上漲 5.29%，而生技類股維持輪動，邦特整理過後帶量上攻。整體來看，熱門族群中的個股並未全數走跌，顯示市場上焦點類股的人氣仍在，只是昨日盤面動盪較大，類股被盤勢拖下水，短線可觀察各強勢族群中的指標股，包括被動元件的國巨、華新科，光學的亞光、玉晶光，生技的泰博等，短線上指標股只要不跌破重要支撐，族群輪動的態勢就不會改變。時序來到 4 月中旬，今年第一季的財報將陸續公布，各股優劣現形，因此操作上，建議從漲價、高成長等展望佳的族群中，挑選基本面佳、位階較低的個股為宜，相關族群包含矽晶圓、被動元件、3D 感測、二線光學、生技、汽車零組件等。

