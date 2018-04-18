

◆盤勢分析

1. 美股財報利多影響，周二美股四大指數漲幅介於 0.87%~1.89%，連續第二天上漲。其中，Apple 上漲 1.38%、NVIDIA 上漲 2.61%、INTEL 上漲 2.18%、亞馬遜上漲 4.32%、台積電 ADR 下跌 1.31%，而特斯拉則下跌 1.21%。

2. 雖周一美國股市呈現上揚，但亞洲股市晨間表現疲弱。台股因軍演在即市場買盤觀望，加上外資持續賣超與陸股走弱的拖累，指數開盤之後一路走低，連續失守月、季線；盤中 2330 台積電跌破 240 元重要關口，市場氣氛轉保守，各大類股全面轉弱，最終收盤指數下跌 144.1 點，收在 10,810.45 點，下跌 1.32%，為亞股表現最差，成交量擴增至 1,527.59 億元。OTC 指數下跌 1.96% 表現更為弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近一個半月指數持續在 10,750~11,000 點區間震盪，惟目前月線開始下彎，蓋頭反壓成型。

(2) 量能：周二帶量下殺，後續關能否量縮止穩。

(3) 技術指標：KD 指標 K 值再度轉為向下，呈現震盪整理格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 122.56 億元；外資 - 92.11 億元、投信 + 0.10 億元、自營 - 30.54 億元。

4. 電子類股

(1) 光學：車用鏡頭市場進入高度成長期，3019 亞光兼具小米掃地機器人題材，周二股價持續攀高；3406 玉晶光盤中再創波段新高；產業龍頭 3008 大立光整日維持小漲。此外，監視器的鏡頭廠 3356 奇偶、2390 云辰量出轉強。

(2) 被動元件：整體被動元件普遍尾盤呈現收低，但領頭羊 2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿盤中續創波段新高。

(3) 庫藏股與業績股：5480 統盟董事會通過配發現金股利 0.5 元，並於 8.3~17.4 元買回一萬張庫藏股，股價爆量漲停作收。此外，3596 智易第二季進入旺季，股價再創波段新高。

5. 非電子類股

(1) 工具機：自動化需求增加與新產能陸續投入，2049 上銀、1590 亞德客 - KY 股價則再創波段新高，同業 1597 直得股價周二逆勢抗跌。

(2) 生技：4107 邦特接獲國際大廠代工訂單，且業績能見度拉長到 6 個月，三大法人買超，周二股價上漲超過 3%。

(3) 鋼鐵：2031 新光鋼、9958 世紀鋼受惠於下游補回庫存需求顯現，加上兼具風電題材，股價逆勢抗跌。

6. 目前國際股市波動將持續加劇，內、外資法人操作相對保守觀望，今天須特別留意台海軍演、尾盤期貨結算變化。現階段大盤仍受訊息面影響，短期陷入震盪整理，投資須謹慎應對，且短進短出，擅設停損。

7. 重點訊息：

(1) 多家外資下修 iPhone 出貨量。摩根士丹利下修本季 iPhone 出貨預期至 3,200 萬支，季減 4 成；花旗環球證券調降下半年新 iPhone 出貨量，將 3 款新 iPhone 下半年出貨量由 1 億支，降至 9,000 萬支。基於產品處青黃不接期，大摩將 iPhone X 本季出貨量由 1,000 萬支，下修至 800 萬支，iPhone 8、8 Plus 合計出貨量由 2,000 萬降至 1,200 萬支，舊款 iPhone 總銷量則為 1,200 萬支。

(2) 美國商務部向中興通訊（ZTE）下達出口權禁令，美國光通訊及設備廠 16 日股價暴跌，3105 穩懋、3081 聯亞及 3450 聯鈞營運恐受到牽動。本次禁令，光通訊股衝擊最大，股價保守因應，功率放大器（PA）影響較小，3105 穩懋及 8086 宏捷科衝擊有限。

