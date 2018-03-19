易綱接棒周小川不意外 他有20年工作經驗 位列4副行長之首

新當選連任的中國國務院總理李克強今 (19) 日提名人行副行長為央行行長，並在 13 屆全國人大 1 次會議上投票表決通過。

易綱接棒周小川掌中國央行並不令外界意外，實際上早在兩三年前，易綱已在央行內部負責各項工作，位列央行 4 位副行長之首。易綱在央行有 20 年的工作經驗，加上他的留學履歷，預示他是最合適人選。

不過，年過 60 的易綱接掌央行後，未來 5 年將面臨維護金融體系穩定、貨幣政策調控的新考驗、人民幣國際化等挑戰。

1. 維護金融體系穩定

去年成立的國務院金融穩定發展委員會 (金穩會) 首要任務就是防範和化解金融風險。落腳到央行，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱框架，是維護金融系統穩定宏觀調控手段。

易綱去年曾在「十九大」期間表示，建立雙支柱調控框架可以起到兩方面作用：一是保持幣值穩定、二是維護金融系統的穩定。

中國較早探索和實踐貨幣政策和宏觀審慎政策相結合的方式，一方面積極穩妥推動貨幣政策調控框架從數量型向價格型轉變，創新貨幣政策工具，另一方面著力建立金融宏觀審慎框架。

宏觀審慎框架的一項重要內容就是宏觀審慎評估體系 (MPA)，其核心內容是以資本金約束金融機構的經營擴張，要求金融機構「有多大本錢做多大生意」。目前納入 MPA 季度考核的只包括銀行業金融機構，但一央行內部人士對《證券時報》說，未來會適時將券商、基金、保險、甚至是大型互聯網金融機構納入 MPA 考核範圍內，強化資本約束。

除了 MPA 考核外，未來央行還將統領對資管業務和金融控股集團的監管，而實現這些監管的基礎，都是建立金融業綜合統計體系之上。央行副行長陳雨露此前就表示，金融業綜合統計旨在實現對所有金融機構和金融活動的全流程、全鏈條動態統計監測，主要包括 3 個部分：金融業資產負債表和金融資金流量統計；貨幣信貸統計和分業機構監管統計；服務防範和化解系統性風險的統計，包括交叉性金融產品統計、系統重要性金融機構統計、金融控股公司統計、互聯網金融統計等。

2、貨幣政策調控的新考驗

制定和執行貨幣政策是各國央行的法定職責。也因此，隨著國內外環境的不斷變化，貨幣政策調控也成為考驗各國央行的永恆挑戰。

易綱在今年年初執筆的《貨幣政策回顧與展望》一文中就坦言，主要發達經濟體貨幣政策取向變化會對人行政策空間形成一定擠壓，增大貨幣政策操作的難度；國內內生增長動力仍待強化，結構調整任重道遠，債務和槓桿水準還處在高位，資產泡沫「堰塞湖」的警報尚不能完全解除，金融亂象仍然存在，金融監管構架還有待進一步完善”。

面對國內外經濟金融形勢，易綱對於今年的貨幣政策取向開出了 4 個「藥方」：1) 保持貨幣政策的穩健中性，不依靠貨幣信貸的「大水漫灌」來拉動經濟增長。2) 健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，守住不發生系統性金融風險的底線。3) 適當發揮貨幣信貸政策的結構引導作用，繼續運用信貸政策支持再貸款、再貼現、PSL 等工具支持引導金融機構加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。加大對深度貧困地區的扶貧再貸款支援力度。4) 繼續穩妥推進各項金融改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。

3、人民幣國際化路漫漫

人民幣國際化是周小川的未竟之命，也是易綱在任內需要繼續主推的一項重要工作。特別是在推動人民幣匯改的議題上，易綱的態度始終如一「加大市場決定匯率的力度，增強人民幣匯率彈性，能夠有效提升我國經濟金融體系應對外部衝擊的韌性」。

當前，人民幣匯率的彈性不斷增強，央行也已退出外匯市場的常態化幹預，在不少業內人士看來，人民幣匯率實現清潔浮動只差「臨門一腳」，易綱在擔任央行行長任內，有望實現十餘年漫漫匯改路的終極目標。

不過，正如前國家外匯局國際收支司司長管濤所說，從外匯角度講，人民幣匯率形成機制改革除了大家一般關注的改進匯率調控，優化中間價報價機制，擴大匯率波幅，增加匯率彈性外，還應該包括發展外匯市場、放鬆外匯管制的內容。只有不斷完善外匯市場體制機制，減少外匯管制，通過增加不同風險偏好的外匯交易主體、放鬆交易的實需限制、豐富外匯交易產品等，才能夠真正釋放市場活力，確立市場機構在外匯交易、價格發現中的主體地位。

因此，搞活外匯市場，繼續推動資本項目可兌換和人民幣國際化，易綱要走的路還有很長。

易綱個人簡介

1978 年至 1980 年，在北京大學經濟系學習；

1980 年至 1986 年，分別在美國哈姆林大學工商管理專業、伊利諾大學經濟學專業學習，獲經濟學博士學位；

1986 年至 1994 年，在美國印第安那大學經濟系先後擔任助教、副教授，其中 1992 年獲終身教職；

1994 年回國，與林毅夫等發起組建北京大學中國經濟研究中心，任教授、副主任、博士生導師；

1997 年至 2002 年，任中國人民銀行貨幣政策委員會副秘書長；

2002 年至 2003 年，任中國人民銀行貨幣政策委員會秘書長 (正司局級) 兼貨幣政策司副司長；

2003 年，任中國人民銀行貨幣政策司司長；

2004 年 7 月，任中國人民銀行行長助理、黨委委員 (期間：2006 年 9 月 - 2007 年 10 月，兼任中國人民銀行營業管理部黨委書記、主任、國家外匯管理局北京外匯管理部主任)

2007 年 12 月，任中國人民銀行副行長、黨委委員。

2009 年 7 月，任中國人民銀行黨委委員、副行長，國家外匯管理局局長、黨組書記。

2014 年 4 月，任中央財經領導小組辦公室副主任，中國人民銀行黨委委員、副行長，國家外匯管理局局長、黨組書記。

2016 年 1 月，任中央財經領導小組辦公室副主任，中國人民銀行黨委委員、副行長。

除易綱當選人行行長外，大會表決通過的還有：肖捷 (國務院秘書長)，王毅 (外交部長)，魏鳳和 (國防部部長)，何立峰 (國家發展和改革委員會主任)，陳寶生 (教育部部長)，王志剛 (科學技術部部長)，苗圩 (工業和資訊化部部長)，巴特爾 (國家民族事務委員會主任)，趙克志 (公安部部長)，陳文清 (國家安全部部長)，黃樹賢 (民政部部長)，傅政華 (司法部部長)，劉昆 (財政部部長)，張紀南 (人力資源和社會保障部部長)，陸昊 (自然資源部部長)，李幹傑 (生態環境部部長)，王蒙徽 (住房和城鄉建設部部長)，李小鵬 (交通運輸部部長)，鄂竟平 (水利部部長)，韓長賦 (農業農村部部長)，鐘山 (商務部部長)，雒樹剛 (文化和旅遊部部長)，馬曉偉 (國家衛生健康委員會主任)，孫紹騁 (退役軍人事務部部長)，王玉普 (應急管理部部長)，胡澤君 (審計署審計長)。