中國金石(01380-HK)就張家壩礦山的採礦權申請終止被拍賣

中國金石(01380-HK)公布，就2017年11月2日之公告所述有關牽涉四川金時達的訴訟有新進展。今年4月17日，董事會獲悉原告已對張家壩礦山的採礦權進行拍賣。公司正就此事項尋求法律意見並對拍賣的法律程序及張家壩礦山採礦權的建議拍賣底價提出異議。公司正在向中國法院申請終止拍賣。董事會將於適當時候另行刊發公告，讓本公司股東及有意投資者了解上述事項的任何進一步重大進展。

去年11月2日的公布，中國法律顧問告知，儘管張家壩礦山的採礦權被查封，惟張家壩礦山的日常運作並無受到影響且張家壩礦山被查封的採礦權將於申索解決後解封。公司正就決定書向中國法律顧問尋求法律意見並將於適當時候另行刊發公告，讓公司股東及有意投資者了解有關訴訟的進一步重大進展。

公司間接全資附屬公司四川江油金時達石業有限公司持有張家壩礦山採礦權。張家壩礦山的採礦權被查封的原因，是四川江油金時達石業的一項訴訟的判決。該訴訟乃有關邵偉權根據四川金時達及黃賢優(為公司當時的控股股東及四川金時達的前擁有人)等其他人士各自於2010年聲稱向原告作出的擔保公司當時的關連方廣州久成礦業有限公司於原告與久成於2010年7月25日訂立的貸款協議項下義務及責任的擔保，而針對四川金時達及黃賢優等其他人士提出的涉及1500萬人民幣連同相關利息(按照中國人民銀行公佈的貸款利率的四倍自2010年11月3日起計算，直至悉數償還)及費用的申索。

於2014年9月16日前後，廣東省茂名市電白區人民法院判決四川金時達在申索中敗訴。四川金時達向廣東省茂名市中級人民法院提出上訴，但上訴於2016年8月遭駁回。於2017年6月前後，四川金時達接獲廣東省茂名市電白區人民法院作出的強制執行決定書。根據決定書，張家壩礦山的採礦權被查封三年。據董事所知，原告已委聘估值師評估張家壩礦山採礦權的市價，倘申索並無解決，下一步將對張家壩礦山的採礦權進行拍賣。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)