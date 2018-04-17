三星電子顯示部總裁：不會削減電視機在華産量

北京時間17日韓聯社訊， 三星電子映像顯示事業部總裁韓宗熙17日在“2018年QLED電視新品發布會”後的記者會上表示，三星目前沒有縮減電視機在華産量的計劃。

此前有部分意見推測，受近期中美關稅摩擦的影響，三星可能會停止在中國生産用于出口美國的電視機産品。韓宗熙對此表示，三星在海外有14家工廠，均是充分考慮到當地的關稅和物流成本等因素而建成。中美貿易摩擦雖是當前熱點問題，但尚無任何定論，因此三星不會削減中國工廠的産量。

對于在美國當地投建電視機工廠的方案，韓宗熙表示，在海外投建工廠時與合作公司攜手共同推進建廠項目才能具備競争力，而目前談建廠還為時尚早。

韓宗熙表示，年初在美國拉斯維加斯2018年國際消費電子展(CES)上亮相的全球首款146英寸模塊化MicroLED電視將于下半年面市，該款電視的價格將于6月公開，預計將超過1億韓元(約合人民币58.77萬元)。同款其他尺寸産品的上市時間尚未決定。

韓宗熙表示，三星將推出更多超大型電視新品，不斷提高在超大型電視市場上的競争力，進一步拉大與競争對手的差距，引領超大型電視行業，繼續蟬聯市場第一寶座。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)