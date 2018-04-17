央行降準釋放4000億增量資金 解讀匯總

央行今日宣布，為引導金融機構加大對小微企業的支持力度，增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構，中國人民銀行決定，從2018年4月25日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民币存款準備金率1個百分點;同日，上述銀行將各自按照“先借先還”的順序，使用降準釋放的資金償還其所借央行的中期借貸便利(MLF)。

央行：釋放4000億元增量資金

央行表示，當前，我國小微企業仍面臨融資難、融資貴的問題。為了加大對小微企業的支持力度，可以通過适當降低法定存款準備金率置換一部分央行借貸資金，進一步增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構，同時适當釋放增量資金。具體來看：一是可以增加長期資金供應，銀行資金成本將有所降低。置換MLF使商業銀行付息成本有所減少，有利于降低企業融資成本。二是釋放4000億元增量資金，增加了小微企業貸款的低成本資金來源。人民銀行將要求相關金融機構把新增資金主要用于小微企業貸款投放，并适當降低小微企業融資成本，改善對小微企業的金融服務，上述要求將納入宏觀審慎評估(MPA)考核。

央行表示，穩健中性的貨币政策取向保持不變。此次降準釋放的資金大部分用于償還中期借貸便利，屬于兩種流動性調節工具的替代，而餘下的小部分資金則與4月中下旬的稅期形成對沖，因此，在優化流動性結構的同時，銀行體系流動性的總量基本沒有變化，保持中性。同時，還要看到，中國是發展中國家，為了防範金融風險，仍需保持相對較高的存款準備金率。中國人民銀行將繼續實施穩健中性的貨币政策，保持流動性合理穩定，引導貨币信貸和社會融資規模平穩适度增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造适宜的貨币金融環境。

華創證券：今年貨币條件、利率環境比去年要樂觀

今年貨币條件、利率環境比去年要樂觀，前期觀點正在驗證;盡力避免内、外部壓力共振，國内政策的抓手在貨币;不再擔憂匯率波動，人民币因套利原因，币值堅挺，貨币政策寬松空間打開;為接下來金融去杠杆、防風險做好安全墊。對市場影響，股債再平衡、藍籌白馬再平衡。

平安證券:央行降準有助于穩定股市以及宏觀經濟

平安證券認為，央行此舉具體影響有待觀察，但直接影響是利好債市，有助于穩定股市以及宏觀經濟。

國金證券:貨币政策由中性偏緊轉向适度擴大内需

國金證券認為，随着外需今年的高度不确定性，今年貨币政策理應有所轉向，由中性偏緊轉向适度擴大内需。今天披露的“央行針對部分銀行實施定向降低存款準備金率”，正印證了我們的這一看法：貨币政策在微調轉向。

來源：證券時報網

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