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◆台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

04月17日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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04/17  凱柏實業、笙泉、盈正、晟田、青雲、建達、撼訊、茂綸、康呈、佳邦、沛亨、亞獅康-KY、建暐、宏大
04/16  易威、富喬、金麗科、振維、盈正、晟田、青雲、中美晶、建達、撼訊、茂綸、康呈、佳邦、沛亨、
建暐、保銳
04/13  直得、美時、易威、金麗科、振維、盈正、商店街、青雲、建達、茂綸、康呈、佳邦、沛亨、生華科
、建暐、保銳
04/12  直得、美時、昇銳、振維、堡達、盈正、艾恩特、濟生、商店街、康呈、佳邦、沛亨、生華科、慧智、元太
04/11  直得、美時、易威、精確、益通、振維、堡達、艾恩特、濟生、商店街、大宇資、康呈、佳邦、沛亨、
生華科、達爾膚、慧智、元太、英格爾
04/10  直得、遠昇、及成、振維、雙喜、沛亨
04/09  直得、寶島極、彬台、力麒、中連貨、富旺、保瑞、達爾膚、慧智
04/03  寶島極、彬台、勝昱、青雲、慕康生醫、凱鈺、智冠、力麒、寬魚國際、保瑞、亞獅康-KY、達爾膚
、保銳、常珵、關中
04/02  易飛網、寶島極、佰研、金麗科、堡達、雙美、慕康生醫、凱鈺、力麒、寬魚國際、捷波、保瑞、達爾膚
、保銳、常珵、英格爾、關中
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04月份累計次休市：01、04、05、06、07、08、14、15、21、22、28、29

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1597   直得        05  09、10、11、12、13
1795   美時        03  11、12、13
1799   易威        03  11、13、16
1815   富喬        01  16
2734   易飛網      01  02
3073   凱柏實業    01  17
3089   遠昇        01  10
3095   及成        01  10
3115   寶島極      03  02、03、09
3122   笙泉        01  17
3128   昇銳        01  12
3162   精確        01  11
3205   佰研        01  02
3228   金麗科      03  02、13、16
3379   彬台        02  03、09
3452   益通        01  11
3520   振維        05  10、11、12、13、16
3537   堡達        03  02、11、12
3628   盈正        04  12、13、16、17
3646   艾恩特      02  11、12
4111   濟生        02  11、12
4304   勝昱        01  03
4541   晟田        02  16、17
4728   雙美        01  02
4965   商店街      03  11、12、13
5386   青雲        04  03、13、16、17
5398   慕康生醫    02  02、03
5468   凱鈺        02  02、03
5478   智冠        01  03
5483   中美晶      01  16
5512   力麒        03  02、03、09
5516   雙喜        01  10
5604   中連貨      01  09
6101   寬魚國際    02  02、03
6111   大宇資      01  11
6118   建達        03  13、16、17
6150   撼訊        02  16、17
6161   捷波        01  02
6219   富旺        01  09
6227   茂綸        03  13、16、17
6236   康呈        05  11、12、13、16、17
6284   佳邦        05  11、12、13、16、17
6291   沛亨        06  10、11、12、13、16、17
6472   保瑞        03  02、03、09
6492   生華科      03  11、12、13
6497   亞獅康-KY   02  03、17
6523   達爾膚      04  02、03、09、11
6615   慧智        03  09、11、12
8069   元太        02  11、12
8092   建暐        03  13、16、17
8093   保銳        04  02、03、13、16
8097   常珵        02  02、03
8287   英格爾      02  02、11
8932   宏大        01  17
8941   關中        02  02、03
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總累計次數        127

附記：03月份注意股票及次數

1268   漢來美食 (04)、 1597   直得      (01)、 1781   合世       (03)、 2067   嘉鋼    (05)
3064   泰偉     (03)、 3073   凱柏實業  (08)、 3089   遠昇       (04)、 3114   好德    (03)
3115   寶島極   (04)、 3128   昇銳      (08)、 3205   佰研       (02)、 3224   三顧    (02)
3228   金麗科   (09)、 3230   錦明      (01)、 3265   台星科     (01)、 3287   廣寰科  (04)
3288   點晶     (03)、 3297   杭特      (03)、 3310   佳穎       (01)、 3354   律勝    (02)
3372   典範     (01)、 3452   益通      (02)、 3512   能緹       (03)、 3540   曜越    (01)
3642   駿熠電   (01)、 3652   精聯      (03)、 3709   鑫聯大投控 (02)、 4103   百略    (03)
4123   晟德     (04)、 4138   曜亞      (02)、 4147   中裕       (01)、 4168   醣聯    (02)
4303   信立     (04)、 4432   銘旺實    (01)、 4550   長佳       (02)、 4609   唐鋒    (04)
4721   美琪瑪   (03)、 4728   雙美      (02)、 4972   湯石照明   (07)、 4995   晶達    (01)
5011   久陽     (01)、 5016   松和      (01)、 5211   蒙恬       (02)、 5255   美桀    (07)
5278   尚凡     (02)、 5281   大峽谷-KY (09)、 5302   太欣       (03)、 5324   士開    (02)
5344   立衛     (06)、 5386   青雲      (09)、 5398   慕康生醫   (03)、 5410   國眾    (05)
5450   寶聯通   (03)、 6107   寬魚國際  (02)、 6111   大宇資     (01)、 6118   建達    (06)
6148   驊宏資   (01)、 6150   撼訊      (09)、 6161   捷波       (06)、 6203   海韻電  (03)
6219   富旺     (01)、 6221   晉泰      (01)、 6222   上揚       (04)、 6228   全譜    (02)
6240   松崗     (11)、 6242   立康      (01)、 6247   淇譽電     (01)、 6270   倍微    (02)
6290   良維     (01)、 6298   崴強      (01)、 6472   保瑞       (09)、 6486   互動    (02)
6492   生華科   (01)、 6499   益安      (06)、 6523   達爾膚     (01)、 6532   瑞耘    (02)
6535   順藥     (03)、 6615   慧智      (02)、 8024   佑華       (05)、 8032   光菱    (01)
8047   星雲     (02)、 8059   凱碩      (01)、 8068   全達       (01)、 8076   伍豐    (01)
8093   保銳     (07)、 8097   常珵      (02)、 8111   立碁       (03)、 8409   商之器  (03)
8423   保綠-KY  (05)、 8476   台境      (04)、 8913   全銓       (02)、 8930   青鋼    (02)
8938   明安     (04)、 8941   關中      (01)
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