【華冠投顧】「大人打架」多頭投降了嗎?

◆盤勢分析

昨晚美股收中紅、今天日韓股收小紅小黑，國際股市沒事，但是台股殺很大，為什麼呢? 主因在外資為明天台指結算而加大壓盤力道，加上老共軍演提供助跌題材，在摜壓大型權值股使大盤跌破月季線後又引出技術性賣盤，導致終場加權指數 - 144 點回測到半年線附近，OTC 指數 - 1.96%。

今天雖然大盤跌一跤，不過觀察內資控盤的幾大強勢族群卻頗有玄機：(1) 被動元件 2492 華新科持續大漲、2327 國巨創高後拉回但連五日線都沒碰到；(2) 矽晶圓族群雖然回檔較深，但龍頭 6488 環球晶、5483 中美晶成交量急縮；(3) 光學族群 3008 大立光穩在盤上，3406 玉晶光尾盤遭逢賣壓但也僅回吐昨日一半漲幅；(4) 人工智慧 2049 上銀、1590 亞德克 - KY 持續收紅創歷史天價；(4) 風電概念股 3708 上緯投控創波段新高、2031 新光鋼、9958 世紀鋼逆勢收紅。由此可見主流族群的神主牌通通屹立不搖，不是逆勢就是抗跌，最不濟也只是量縮回檔，可見「內資沒落跑、多頭沒變心」架構依然不變，雖說 "大人打架" 是外資短線稍勝一籌，但就波段而言，台股一路背負著外資賣壓成為全球數一數二的強勢市場，內資也不是省油的燈，待結算、軍演干擾結束，就有逆襲好戲可看，操作上持股「棄弱抱強」是一定要的，更重要是趁盤勢震盪時鎖定表現硬挺的強勢股。

昨天盤後節目及分析文都提醒「當市場熱烈擁抱 "被動元件" 時，先前已跟著上車的好朋友反倒可適時停利，沒跟上就不要心急亂搶」，像是昨日已帶學員逢高停利 (如獲至寶)2375 智寶，目前就有資金伺機卡位 "疾風中的勁草"，上週推薦的 6173 信昌電昨天鎖漲停，今天可輕易在漲幅 2% 以停利。不過學員仍續抱 6175 立敦，好朋友可能會納悶為何沒停利下車，這部分技巧請看今天盤後影音。早盤也將矽晶圓 3016 嘉晶獲利落袋，原因是股性較易創高壓回，今天創高當下又遇大盤急回，故先賺一趟。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

