【運達投顧】匯率加重台股壓力 生技是避風港

◆盤勢分析

美股昨天大漲台股今天大跌，指數會有如此的差距這跟籌碼面有關，從上周五起我們就匯率的問題在此分析過，台股的走勢目前的危機仍在延續，後勢分析如下：

1. 新台幣匯率連續四天出現爆量貶值 2.35 角，這也使得外資匯出了 20 億美元約 600 多億台幣，我們就籌碼來看外資從新春假期後總賣超達 651 億元，可見農曆年後賣出的資金全都匯出了，其他法人投信也賣超了 22 億元自營商賣超 248 億元，唯獨增加的是融資大增 158 億元，融券也因為空單回補了 15 萬張，可見目前台股的籌碼面是以融資的進場為主，這對台股的籌碼面並不有利，尤其新台幣匯率貶值已經創 1 月中以來的新低，可見外資目前匯損的壓力即重，若新台幣不止貶外資還會有更大的賣壓。

2. 外資持股的標的主要以台灣 50 成分股為主，以台灣 50 來看今天跌破半年線快創三月份以來的低點，這會拖累台股指數的空間，因此今天指數也破了季線，從技術面來看半年線是 3 月份以來很重要的支撐，若是這個支撐失守台股將會有下探今年低點 10189 點的風險，所以就重量級個股來看台積電今天半年線失守月季線也快有死亡交叉，鴻海面臨到前低的保衛戰，加上金融股目前也偏弱勢，電子金融雙主流已經偏向空方的結構這對台股的指數不利，所以半年線是否可以守穩後勢還要看國際股市以及匯率的變化。

3. 外資在期貨的倉位昨天是 4.1 萬口，明天是台指期結算當期貨結算後外資的倉位若破 4 萬口那麼外資看空的跡象明顯將會加速指數的下跌，尤其外資常用選擇權做為避險工具，所以後半週起期貨與選擇權的倉位會是外資壓力加重與否的重要指標。

4. 以結構來看，高檔位階的股票壓力很重，目前高檔的股票裡已經破線走空者如：智邦元太橘子承啟美律岳豐… 等；高檔做頭股如：譜瑞貿聯康普友旺全新創意台燿美琪瑪京鼎聯亞南亞科嘉澤台積電大中… 等，這些都是拖累指數的標的且也都佔有權值而且很多也是法人的持股，所以現階段要避開這些法人還會持續賣超的個股。

5. 就資金避風港來看，由於指數不穩加上高檔股的賣壓加重但賣出的資金匯往低位階股介入，所以生技股在上週二出現震盪後我們說明要花點時間調整籌碼，預計本週會有機會再次展開攻勢，以生技股的結構來看中裕沒跌、浩鼎量縮仍守在三個月的收斂三角型裡，這兩檔個股不走弱生技指數就有撐，但資金會往有本質且低檔的生技股做為資金避風港，所以預計這兩天生技股就有發動機會，在盤勢不穩定時我們近日保守以對以低檔生技股的低接佈局為主。

運達投顧 蕭春源分析師

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