全力搶攻中國製造2025 樺漢暫停大型併購案 專心整合S&T、帆宣

IPC 大廠樺漢 (6414) 董事長朱復銓週二 (17 日) 指出，在完成帆宣 (6196) 的收購案之後，暫時不會再進行金額超過 10 億元的大型併購案。他說，現階段樺漢的併購雛形大致完成，將進入整頓期把技術資源整合好，以迎接以中國市場大商機。此外，有鑒於旗下的 S&T、瑞祺電 (6416) 與沅聖 (6638) 在其扶植之下業績蒸蒸日上，朱復銓指出，樺漢也在思考增加這些優質轉投資的持股，以提升獲利認列。不過，像是 S&T 是德國上市公司，當地有嚴格的股權收購門檻，因此目前還在思考，確實有在規劃此事。



樺漢週二召開法說會，由於稍早該公司才宣布斥資逾 53 億元要公開收購帆宣逾 50% 股權，在 IPC 市場再投震撼彈，因此法說會此收購案也成為法人關注焦點。朱復銓指出，投資帆宣與整個鴻海 (2317) 集團在中國大陸的發展有關，由於中國智能製造需要完整的系統支持，因此樺漢從工業電腦提供零組件的領域，借由帆宣跨入系統端，切入整廠輸出。



他強調，在中國製造 2025 大商機下，衍生出很多中小企業的相關需求，甚至中國官方也希望鴻海集團當領頭羊，這使得樺漢扮演舉足輕重的角色。收購帆宣後，未來不只在電腦端，在整個設備端，在設計時就可以整合，對未來智能工廠業務的開發將是事半功倍。



不過，在完成帆宣的收購之後，短時間樺漢不會再進行大型的併購案，要花時間進行把先前各項併購案的整合。他透露，像是美國兩、三家頗具規模 (逾百億) 的 IPC ODM 公司都有意與樺漢整合，但是樺漢暫時都婉拒了，要先把 S&T、Kontron、帆宣等大型的併購案穩定下來，然後想辦法去消化中國大陸龐大的訂單量能，才是當務之急。不過，數億元規模的小型併購案仍然會進行，另外就是某些新興國家的基礎建設邀約，樺漢也有興趣。



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