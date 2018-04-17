關貿聯手關務署 結盟星、泰兩國推電子產證通關 服務5月上線

關貿 (6183) 今舉辦「新南進大突破臺星泰電子產證 online－全球貿易區塊鏈首發」記者會，關貿董事長許建隆宣布，台灣與新加坡、泰國完成電子產證交換服務，將於 5 月正式上線，未來透過電子產證能加快通關貿易速度，大幅減少行政作業流程增加業者競爭力更能拓展雙邊經貿關係。關貿說明，電子原產地證明交換服務利用將原本紙本資訊轉為電子訊息並進行跨國傳輸，無須寄送且迅速送達進口國平台，海關可於線上進行真偽查核，大幅降低進出口商成本縮短作業時間。過去進口商等待產地證明到貨物通關放行最長需兩周時間，現在透過兩國通關網路以資訊科技串接電子產證，大幅縮減至最快 1 天即可放行。



關貿指出，根據 APEC 研究報告顯示，使用電子產證取代紙本產證作業，可以為出口商節省總貿易作業成本 217 美元及二天時間；為進口商則可節省總貿易作業成本 205 美元及三天時間。



許建隆表示，本次與關務署聯手，連結星、泰兩國推出跨境電子產證交換服務，大幅度降低兩地進口商的貿易成本，未來希望能運用如區塊鏈等新資訊技術，繼續與關務署合作開發提升貿易便捷化的服務；關貿已率先啟動相關計畫，研究區塊鏈在貿易通關領域中的應用並開發新服務，例如貿易文件、商業憑證與智能合約的結合，期望建立一個貿易資訊驅動金流的生態體系。



此外，關貿也提到，看準區塊鏈技術特性與現有提供服務結合創造的商機，已投入相當資源進行研究，並積極推動「區塊鏈 +」概念，未來將逐步開發於全球貿易、食品安全、保險、電子支付等相關領域之應用，同時整合相關夥伴，打造創新服務生態系。



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