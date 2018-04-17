台灣大「myfone行動創作獎」開跑 鄭俊卿呼籲低價4G吃到飽適可而止

台灣大哥大 (3045) 今(17)日宣布，第 12 屆「myfone 行動創作獎」從即日起至 8 月 8 日止，展開為期 113 天徵件活動。針對 4G 低價吃到飽資費電信業者持續出招挖牆腳，台灣大總經理總經理鄭俊卿今日表示，為了產業發展，請適可而止。中華電信 (2412) 近期針對軍公教推出 499 元吃到飽方案，鄭俊卿表示，低價 4G 吃到飽對產業絕對不是好事情，希望是有針對性，類似軍公教、學生等族群為訴求，對於競業低價競爭，而針對中華電信 499 方案，台灣大目前是計畫短期跟一下，但若業界大家這樣做，衝擊確實滿大。



針對 iPhone 8 系列最新 (PRODUCT)RED 紅色特別版，鄭俊卿指出，要用顏色刺激買氣，機會不大，加上大陸市場方面也傳出銷售狀況很不理想，目前僅保守看待，不過鄭俊卿也強調，銷售的事情很難預料。



台灣大第 12 屆 myfone 行創獎徵件活動期間，從即日起到 8 月 8 日止，去年投稿年齡層橫跨 6 至 90 歲，而 myfone 行創獎從 2007 起至 2017 年，11 年來合計徵件訊息 303,542 則、歌曲鈴聲 5,661 首、微電影 1,616 部、貼圖 3,664 件等，總徵件數為 314,483 件。



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