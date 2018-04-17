【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股齊跌 台股重挫回測10800

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 135 點至 10807 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.45 點，電子期逆價差縮至 - 0.19 點，金融期轉為正價差 0.73 點。現貨部分，三大法人賣超 121.75 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 8004 口至 3694 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4622 口至 36713 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5432 口至 9280 口。

週一美股受財報亮眼帶動三大指數同步收高，日韓股市早盤以紅盤開出，連帶台指期早盤以小高盤開出，但現貨開盤不久後台指期出現賣壓，半小時之內急殺百點，市場擔憂周三中國軍演觸發緊張情緒，權值股賣壓全數出籠，前三十大權重股當中僅中華電、大立光與統一超力守紅盤，其餘全數收黑，當中又以周四將召開法說會的台積電影響最大，收盤大跌 2.25% 拖累台股重挫百點，金融傳產權重股也無一倖免，櫃買指數也在矽晶圓與 PA 族群重挫帶動下大跌逼近 2%，終場加權指數下跌 144.1 點或 1.315%，收在 10810.45 點，成交量能 1529.08 億，較前一日增加 258.13 億。技術面來看，週二日 K 連四黑並一舉摜破月季線支撐，短中期均線同步下彎，指數帶量跌破大三角收斂型態下緣，多項技術指標也再度出現空方訊號，加上國際股市震盪劇烈仍未穩定，上檔壓力有逐漸下移跡象，若半年線再度失守恐有回測前波低點壓力。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量分別集中在 10900 點與 9800 點。特別可注意到 10800 至 10950 履約價區間的買權未平倉大幅提升，而賣權未平倉則普遍小幅減少，上檔壓力下移並加重，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 驟降至 1.3。買權平均隱含波動率由 15.46% 升至 19.76%，賣權則由 20.54% 升至 25.98%。選擇權部位整體來看顯示市場波動加劇，擔憂下跌的避險情緒升溫。

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