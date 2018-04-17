【華冠投顧】林驛銘:台股帶量下跌!小心:融資多殺多未來將上演!

台股在台積電 (2330) 跌至波段新低下，指數大跌 144 點，跌破月線，季線支撐以及 10900 整數，終場以 10810 作收，成交量 1527 億元，價跌量增格局。

近日不段提醒各位，大盤在高檔作收斂三角震盪累積能量，但在融資餘額不段攀高，法人大戶不斷賣超台股，籌碼流向散戶，不利多方，務必要小心: 軋完空單，反手殺多! 指數橫向震盪盤整 15 天後，今日在電子權值股台積電 (2330) 領跌下，指數跌破月線，季線，10900 整數關卡失守! 完全符合行情規劃! 領頭羊台積電股價今下跌 5.5 元來到 238 元，並且已領先跌破箱型整理下緣 3/26 低點 241.5 元，並跌破半年線，而月，季線也呈現死亡交叉，表現比大盤還弱勢，因此，請投資人現階段操作務必先避風險，再賺財富! 當務之急就是快快檢視手中持股，調整持股，盡量保留現金。盤面強勢股被動元件華新科 (2492)，光學鏡頭玉晶光(3406) 等，將在 4/20 融券必須強制回補，股價持續強勢大漲創高，持續軋空單中! 其它在大跌之下逆勢強勢上漲個股包括奇偶 (3356)，大山(1615)，大峽 KY(5281)，昇銳(3128)，統盟(5480)，盤亞(4707)，捷泰(6165)，力麒(5512)，云辰(2390)，亞光(3019)，智易(3596)，頎邦(6147) 等。弱勢股則包括大毅 (2478)，佳邦(6284)，威盛(2388)，撼訊(6150)，強茂(2481)，鈺邦(6449)，橘子(6180)，TPK-KY(3673)，金麗科(3228)，中美晶(5483)，嘉晶(3016)，光頡(3624)，智寶(23758) 以及富喬 (1815) 等。

對於行情我們都事先大膽預告，事後都印證! 今再預告: 大盤處理完融券強制回補後，接下來準備處理融資問題! 未來請小心: 融資多殺多! 過去一段時間因融資餘額不段攀高創新高! 而法人大戶卻不斷調節，籌碼已流向散戶，因此，殺多單，融資多殺多將在未來上演! 目前操作建議: 以握現金為王，先避風險。

資料僅供參考投資應審慎評估!