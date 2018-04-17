貿易戰市場提心吊膽 瑞銀建議加碼中國、日圓和黃金

美中貿易戰議題持續延燒，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，目前中國對美國貿易的依賴度較高，建議可考慮加碼中國、日圓與黃金以及減碼紐幣，為投資組合提供避險。

陳敏蘭表示，美國總統川普的貿易保護措施層層加碼，繼對進口鋼鋁以及進口太陽能電池板和洗衣機徵收關稅之後，現又擬對價值高達 600 億美元的中國進口商品加徵關稅並限制中國企業在美投資。



同時，中國也宣布對具有政治敏感度的美國進口商品予以反擊，包括大豆等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品。川普向中國亮劍後，對全面爆發貿易戰的憂慮籠罩全球市場。

陳敏蘭說，中國國家主席習近平在博鰲論壇上提出進一步開放中國市場的承諾，以及川普表示期待中美兩國間能有良好的進展，被市場視為是貿易戰威脅趨緩的正面發展，短期內投資人無需過於懼怕市場波瀾。

瑞銀估計，美中貿易將透過談判達成共識，亞洲風險資產依然受到該區域基本面穩健、全球經濟強勁的支持，且隨著中國進一步開放市場和美國增加能源和農業等領域的出口，縮小雙邊貿易赤字，市場終將迎來雙贏格局。

整體來看，若擔心貿易摩擦急劇升溫的投資人，可考慮為投資組合提供避險，其中建議可加碼中國、日圓與黃金以及減碼紐幣，因日圓為避險貨幣，澳幣則面臨國內利空可適度減碼，至於黃金與股票的相關性很低且具有良好的避險特質，建議也可適度加碼。