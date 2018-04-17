大陸LED廠產能開出 晶電稱供應過剩 價格壓力仍在

大陸 LED 廠去年底新增產能陸續開出，讓原先供應偏緊市況轉為產能過剩，晶電 (2448) 表示，第一季市場需求面不強，第二季有所回溫，惟產能過剩，價格壓力仍在，Mini LED 產品陸續有效益，明、後年才會放量，至於 Micro LED 在 2020 年之後才有機會。晶電董事長李秉傑昨 (16) 日出席工研院活動，談到當前 LED 產業景氣，大陸新增產能開出，的確對價格形成壓力，有待應用來去化產能，至於各界寄予厚望 Mini LED、Micro LED。



去年 Mini LED 有一款大尺寸產品推出，今年會先從手機產品開始，但數量還是有限，實際放量是落在明、後年；就成本結構來看，一片 OLED 手機面板成本約 75 美元，若是用 Mini LED 作為背光，手機面板需求 5000 顆 LED，LED 價格約 10 美元，面板價格落在 30-40 美元，惟供應鏈聚落分布，主導權尚不明朗。



Micro LED 受制技術瓶頸待突破，他估計，放量期應該會落在 2020 年以後，大尺寸顯示器的應用有機會搶得先機，不過業者競逐的重點市場仍為手機產品。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』