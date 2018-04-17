滬指跌1.4%創業板指重挫近3% 海南板塊整體退潮

周二，滬深兩市股指小幅高開，随後海南板塊整體退潮，題材股走勢疲軟，券商股獨木難支，滬指下挫跌破3100點，創業板指跌逾1%。午後，兩市股指加速下挫，滬指跌逾1%，失守3100點，創業板指大跌近3%，滬深300指數創今年新低。滬指收報3067.80點，跌1.41%，成交額1854億。深成指收報10395.16點，跌2.13%，成交額2809億。創業板收報1793.74點，跌2.99%，成交額983億。

盤面上，所有板塊翻綠，市場人氣萎靡。券商、銀行、鋼鐵、房地産、石油等板塊較為抗跌。跌幅榜上，旅遊、有色、醫藥、化工等行業板塊跌幅靠前，知識産權、工業互聯網、國産軟件等概念板塊紛紛大幅度回調。

具體來看，經過連續兩日的暴漲，海南板塊今日高開後大幅度下挫，收盤板塊跌幅超2%。個股上，海峽股份(002320-CN)上演“天地板”，由開盤一字漲停到午後重挫跌停，海德股份(000567-CN)跌停，雙成藥業(002693-CN)跌超9%，大東海A(000631-CN)等多股大跌超7%。據報道，此次有關海南板塊暴漲背後可能存在的炒作問題，已被監管部門關注，其間若發現證券違法問題或將從嚴查處。

工業互聯板塊今日亦現大幅度回調，跌幅超4%。其中，光環新網(300383-CN)跌停，海得控制(002184-CN)、佳訊飛鴻(300213-CN)等多股大跌超7%。

消息面上，據統計局網站消息，初步核算，一季度國内生産總值198783億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。分産業看，第一産業增加值8904億元，同比增長3.2%;第二産業增加值77451億元，增長6.3%;第三産業增加值112428億元，增長7.5%。

目前，股指處于大箱體之中，随着調整時間的拉長，技術面走勢越來越弱。若無重磅利好，難以打破盤整格局。周一在利好刺激下，海南板塊出現漲停潮，今日大幅分化，成為一日遊行情;昨日推動創業板出現強反彈的國産軟件、雲計算、人工智能、大數據等板塊今日大幅回調，導緻創業板暴跌;上證指數逼近年内新低。建議投資者控制倉位，靜待市場築底。擊穿前低之後，或有強反彈。

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