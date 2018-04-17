全國電Digital City第三處據點落腳屏東公園路 5/4開幕

全國電 (6281) 殺入資通訊市場的代表作 Digital City 副品牌，繼高雄民族店、台中公益店之後，第三處據點花落屏東公園路，預計在 5/4 舉行開幕典禮。過去全國電以家電產品的銷售為重心，較低毛利的資通訊產品著力相對少，不過，近年二代接班，為了搶攻年輕族群，以擴大業績來源，更進一步提升整體獲利，Digital City 副品牌應運而生，鎖定面積兩百坪以上的既有據點進行改裝，或者尋找適合路段新設門市。



首間店開在高雄民族路，去年 5/26 開幕，短短四個月資訊產品銷售翻倍，更進一步帶動同時期的家電業績大增五成。因此第二間據點台中公益店也在 9 月份開幕。該公司今年對 Digital City 據點目標為五處，換言之，將至少再增加三處據點，2022 年前目標 20 處。



該公司在 Digital City 門市拉高資通訊產品銷售比例，至今兩據點銷售佔比達 25-30%，產品方面，除了桌機、筆電等硬體銷售之外，也拓展娛樂市場如遊戲點數、空拍機、任天堂、微軟遊戲機等，更強化當紅的電競領域的銷售量能，在 DC 門市不定期舉辦電競活動。



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