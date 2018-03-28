全國電副牌策略奏效 Digital City兩店資訊商品占比拉高至25-30%

全國電 (6281) 去年推出全新 3C 通路品牌 Digital City，高雄民族店及台中公益店表現亮眼，平均客單成交金額增加，資訊商品銷售占比也拉抬至 25% 至 30%，該公司指出，Digital City 仍陸續尋找合適的商圈展店，上半年亦有展店計畫。全國電表示，Digital City 以「新潮、科技、3C」為品牌號召，導入超夯數位新品及品牌家電物聯網生活情境專區、多品牌門號申辦等吸引新客層，對整體業績提升有很大的助益。



至於現有的門市，則陸續擇點進行轉型及店格提升，除了維持全國電慣有的足感心溫暖調性，又加入更多創新微調的門市改裝、加強人員教育訓練，全國電也導入更多新品牌 3C 家電及異業合作夥伴，提供更完整的品牌服務及商品選擇給顧客，進一步提升公司業績。



全國電表示，上半年在全台門市首次導入小米家電，即使首發首賣活動正值寒流，還是吸引許多民眾到各門市排隊搶鮮，挹注業績，也成功帶動話題。接下來該公司將與小米持續合作，推出新品或活動，全台 325 家門市也能提供「米粉」們更舒適便利的購物體驗。



此外，全國電強化資通訊商品服務，拓展娛樂市場版圖，如全台門市銷售空拍機、遊戲點數 (禮物卡)、任天堂 Switch/XBOX/Wii 遊戲機、LiTV 線上影視服務等都有不錯的銷售表現。



在電競方面，該公司年初開學季特於 Digital City 高雄民族店及台中公益店舉辦電競活動，吸引各方高手較勁，也成功拉抬電腦銷售，電競電腦及其周邊就有約 2-3 成左右的成長。



資通訊商品方面，近年耕耘已漸被市場看見，目前於全台規劃近 30 家門市提供門號申辦服務，未來還將再繼續增加。另有近 20 家門市專設 APPLE 品牌商品專區，全台並擁有近 50 名蘋果認證專員，通過不定期的教育訓練及考核，提供更佳的資通訊服務給顧客。



全國電指出，經過半年的內部學習及整合期，該公司全新 ERP 系統將於 4/1 正式上線，新 ERP 系統將作為未來 CRM 發展的重要基石，也是全國電未來跨足電商市場的重要基礎之一。



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