【大行報告】瑞信：港元疲弱利好零售 收租股勝地産股

瑞信昨日(16日)發表研究報告指，金管局自4月12日，根據「弱方兌換保證」，首次承接港元沽盤，之後再三次出手接承接88.48億港元沽盤，令銀行間結餘減少5%至1701億港元，期間一個月同業拆息由0.79071%升至0.85464%。(金管局于該報告發表後再兩度入市，累計六次出手，承接約190.2億港元)。

該行預期，未來會有更多觸及「弱方兌換保證」的機會，因倫敦同業拆息(LIBOR)與香港同業拆息(HIBOR)的息差是10年來最高，銀行間結餘亦正溫和下跌，進一步推高息率。

瑞信又指，弱港元對零售業利好，首兩個月零售銷售升15.6%至900億元，高於預期，同時亦高於去年12月的升幅，隻較2014年高峰期低5%，商場零售租金於首季亦再次上升，因此該行推介收租股多於發展商，認為定價能力高，其中預期希慎(00014-HK)將會帶來驚喜，予目标價52.3元，評級「跑赢大市」；而九龍倉置業(01997-HK)目标價為52.8元，評級「中性」。

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