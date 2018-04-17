傳習近平6月訪北韓 中朝關係迅速回暖

中國國家主席習近平，傳出將於 6 月訪問北韓，與北韓最高領導人金正恩舉行會談，習金兩人將就兩韓以及美國與北韓領導人會談上，討論的北韓無核化方案等進行協商。

日本「讀賣新聞」引述中國和北韓消息人士的言論報導，近日以中國藝術團團長身份訪問北韓的中共中央對外聯絡部部長宋濤，與金正恩晤面時，討論了習近平訪問平壤的日程。習近平預計將在定於 5 月底至 6 月初，舉行的美國與北韓領導人會談結束後訪問平壤。

據南韓朝鮮日報今天報導，金正恩於 3 月 26 日訪問北京時，邀請習近平訪問平壤，習近平回答說，「將盡可能很快地訪問北韓」。如果習近平和金正恩 6 月的會談實現，這將是習近平首次訪問北韓。2000 年至今，中國最高領導人訪問北韓，僅有 2005 年前主席胡錦濤和 2009 年前總理溫家寶兩次。

另據美國自由亞洲電臺當地時間 15 日報導，在金正恩訪問北京後，北韓和中國企業的合作項目，正在迅速復蘇。隨著中國與北韓關係的迅速回暖，對北韓制裁可能會出現漏洞的擔憂，正在成為現實。

另外，金正恩的妻子李雪主和胞妹金與正，頻繁亮相外交性場合，李雪主與北韓勞動黨幹部，一起觀看中國藝術團演出。金與正本月 14 日，在平壤機場迎接訪問北韓的中國藝術團團長宋濤，還訪問宋濤下榻的酒店，為平壤和北京關係的改善，發揮積極作用。（韓電視畫面）