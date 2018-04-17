蔡英文出訪非洲友邦飛機餐超精緻台灣味

無懼大陸明日將在福建外海實彈軍事演練，蔡英文總統今 (17) 日啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭訪問，華航也公布總統飛機餐，呈現精緻台灣味。

這次出訪，華航為蔡英文精心準備了龜山島角蝦、花蓮手工煙燻火腿、六龜青木瓜沙拉、陳皮台南黃牛牛頰佐藜麥薏仁飯、東港旗魚黑輪、花雕雲林桂丁雞、客家粄條等家鄉味機上餐。

所有食材都標示台灣地名，並明白指出出產地區，加上廚師精心佐料與香料搭配，讓總統出國不忘家鄉、心繫台灣。

蔡英文在專機上也透過廣播發表談話，表示這趟行程除參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史建交 50 周年外，也將實際了解各項合作計畫成果。

蔡英文說，在史瓦濟蘭有很多來自台灣的夥伴與企業朋友努力為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

蔡英文今天出訪史瓦濟蘭，專機起飛後，空軍從新竹空軍基地派出 4 架幻象 2000 戰機，從桃園往南伴飛 20 分鐘，直到屏東恆春，出訪專機出國境後，幻象戰機才返航。

總統定 17 日到 21 日拜訪史瓦濟蘭，全程 5 天，在史瓦濟蘭停留 4 天 3 夜，出訪專案名為「同心永固」，預計在台北時間今晚 9 時 30 分抵達史瓦濟蘭，並在機場接受國王恩史瓦帝三世的歡迎儀式。

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