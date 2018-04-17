豐田推2021年美國車對車溝通 以期有效減少車禍

日本汽車製造商豐田汽車 Toyota (7203-JP) 週一（16 日）表示，計劃在 2021 年開始銷售的車輛都可互相「溝通」，防止事故的發生。美國運輸部門 DoT 必須決定是否採納此提案，要求所有未來的車輛都擁有互相溝通的先進技術。

豐田汽車週二（17 日）中午午休後股價下滑 0.26% 來到 6918 日元。

豐田汽車股價日線趨勢圖

豐田希望在 2020 年代中期，所有美國車輛都採用專用的短程通信系統。希望在公佈消息後，其他車商也可更進。美國前總統奧巴馬政府於 2016 年 12 月曾提案要求汽車製造商確保所有車輛「通過一個共同標準技術，講同一種語言」。

汽車製造商於 1999 年就被分發了 5.9 GHz 頻段的一批頻譜資源，而用於「車對車」和「車對基礎設施」的通信已是超過十年的技術，但目前還是未被廣泛使用。國會和聯邦通信委員會的一些人認為此頻段資源應開放其他用途。

2017 年，通用汽車公司 (GM-US) 開始提供凱迪拉克車款 Cadillac 的車輛對車輛溝通技術模型，但目前是唯一使用此技術的量產車款。車與車溝通的技術範圍通常在 300 米之內傳輸數據，並每秒傳輸 10 次。

自 2015 年以來，豐田已經將這項技術在 10 萬輛日本汽車上。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）去年表示，監管法條最終可能每年耗資 135 美元至 300 美元之間的成本，但全面部署後每年將減少 60 萬起車禍及節降 7000 億美元成本。NHTSA 去年表示，它沒有做出任何最終決定。