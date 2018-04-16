岳豐去年Q4消化電商庫存 今年輕庫存＋推新品 盼帶動獲利成長

岳豐 (6220) 去年在併入電商 Monoprice 挹注下，營收成長逾六成，惟獲利部分受到匯率及第四季在製造及電商端轉虧的情況下，導致全年獲利與前年同期持平。財務長蔡瑞華於今日法說會中表示，去年在併入 Monoprice 後綜效已展現營業額上，美加營收占比達 90%，惟第四季為電商促銷季，因此損益兩平為常態，去年已有電商經營經驗，效益將逐步放大。蔡瑞華表示，在製造端部分，去年第四季開始，環保政策趨嚴，且受到原物料全面上漲影響，造成製造端去年第四季稅前虧損 2.09 億元；而在電商部分，在接手 Monoprice 後，公司在庫存部分做了比較大的調整，希望加速消化庫存，因此開始整合亞洲的前後端採購端，由公司團隊接手，並在去年第四季開始消化庫存，並配合歐美年底聖誕購物潮降價促銷，因而導致虧損 2,600 萬元。



此外，在通路部分，蔡瑞華也提到，由於通路售價可以轉嫁銅價，因此通路較沒有受到銅價上漲影響，也逐步以自有品牌 Prime 開發新品，去年網路線、電源線外的新品占比達 30%，但由於川普上任後，對於美國產品的包裝規範也有改變，因此有部分新產品因改包裝而延後上市時間，今年則將陸續推出新品，盼業績能穩定保持 10% 的成長。



岳豐去年稅後盈餘 4.10 億元，年增 2.17%，EPS3.30 元；3 月營收 8.99 億元，月增 21.64%，年增 2.76%；累計 1-3 月營收 25.48 億元，年增 2.03%。



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