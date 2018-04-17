【統一證券】盤前分析－財報及法說行情登場，業績成長股出線



◆盤勢分析

美中貿易戰訊息淡化，美英法攻擊敘利亞緊張態勢也已結束，指數近期依舊維持百點間狹幅震盪整理。本周雖川普將對中國貿易戰 1000 億美元商品課稅清單公佈；但美國優質財報周登場也是多方依靠。在此多、空拉距下，對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份—美國財報周登場、獲利高成長者眾。美中貿易戰及攻擊敘利亞軍事行動告一段落後，市場將持續反映美國首季財報的利多。彭博及路透分別預估首季 S&P500 企業獲利將成長 13.5~18.5%。本周公佈財報的重點公司及其年成長率分別為，周二 (17)Netflix80%、聯合健康 30%；周三(18) 美國運通 27%、摩根史丹利 23%；周四(19)Skyorks31%... 等，獲利均有二位數成長。

第二、台灣三月份外銷訂單恐出現連 2 黑。經濟部將在周五 (20) 公佈三月份外銷訂單，由於資通訊、電子產品持續受到庫存及季節性因素影響，加上 Apple 供應鏈處於淡季，故預估三月份外銷訂單將持續負成長，預估金額為 390~400 億美元，年減 2.7~5.2%，連二黑。

第三、技術面觀察。台股指數在 10900-11000 點間狹幅整理已逾四個交易日，吊詭的是，在此期間不管三月營收公佈、美中貿易戰交鋒或美英法轟炸敘利亞等事件，均不影響台股此區域之整理。本周當觀察者有二，一、為下彎月線在持續扣抵高點，向下跌破季線後台股形態之變化；二、為周四台積電法說，其內容對台股後市多空當有決定性影響。現階段台股上檔壓力為 11000 點、下檔支撐為季線 10900 點，屆時向上突破或向下跌破，將是後市攤牌方向。

第四、被動元件持續強勢表態。MLCC 龍頭廠 Murata 規劃在 2020 年前停產 0603 尺寸以上產品，為這波景氣翻揚以來最大規模的產能轉換動作。此使台系 MLCC 持續承接日系空出之市場而續推出產能，有利台廠業績持續成長，產業吃緊情況可望延長至 2019 年，因此持續看好被動元件廠營運表現，盤面被動元件族群此波強勢受惠者為國巨、華新科、日電貿及禾伸堂等。

