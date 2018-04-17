不想當東亞局外人 安倍今訪美晤川普 聚焦貿易和北韓

日本首相安倍晉三今 (17) 日起訪問美國 2 天，與總川普會談，北韓及貿易問題將考驗兩國關係。備受醜聞困擾的安倍，近日支持率急跌，他此行要力爭避免成為「東亞局外人」，確保美國在美朝峰會顧及日本的利益，藉此挽救民望。日本憂心川普會將國家安全事務與貿易問題掛鈎，迫使日本在貿易問題上作出讓步。

香港《明報》綜合報導，《朝日新聞》昨 (16) 日公布 4 月 14 至 15 日的民調結果，受「森友學園」和「加計學園」醜聞拖累，安倍內閣不支持率為 52%，較 3 月的 48% 增加，支持率則只有 31%，與 3 月相同。共同社周日的民調亦顯示，安倍支持率下跌了 5.4 個百分點至 37%，是 2012 年第 2 屆安倍政府上台以來第 2 低紀錄。

上周六 (14 日)，千計示威者到國會前要求安倍下台。 日本雜誌 Aera 昨刊登前首相小泉純一郎的訪問，他認為安倍未必可在 9 月勝出黨總裁選舉，或在 6 月國會會期結束前後下台。

面對排山倒海的負面消息，安倍急欲挽回聲望。他將在美國時間 17 日抵達川普位於佛州的海湖莊園，周三 (18 日) 兩人會打高爾夫球，一如以往展開「高球外交」。

2017 年 11 月 5 日，安倍跟川普打了一場高爾夫球外交。 (圖：AFP)

這是安倍繼去年 2 月後再度訪美，北韓問題將是重要議題。兩韓 4 月 27 日舉行峰會，川普 3 月亦答應會見北韓領導人金正恩，令日本儼如「局外人」。安倍擔心，美國只要求北韓放棄射程可達美國本土的洲際導彈，但讓北韓保留威脅日本的短程及中程導彈。

據共同社 3 月的報導，外相河野太郎訪美時已向美國官員提出美朝峰會加入條件，要北韓放棄短、中程導彈及解決被北韓綁架日本人問題，但美國態度冷淡。美國新任國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上周四 (12 日) 亦表示，美國不太可能將日本的要求列作與北韓達成任何協議的先決條件。

日本同時也擔心川普把國家安全事務與貿易問題掛鈎。川普一直想跟日本締結雙邊貿協，開放日本市場，預計安倍希望極力避免。白宮 3 月宣布開徵鋼鋁關稅，豁免盟國但不包括日本。美國財政部上周五 (13 日) 亦發表報告，繼續把對美貿易逆差大的日本列為匯率政策「監控對象」，日本傳媒估計，美方可能在峰會上拿貿易問題向日本開刀。

上周六 (14 日)，千計示威者到國會前要求安倍下台。 (圖：AFP)

路透社引述一名日本執政黨議員說：「若安倍提起日本人被北韓綁架及中短程導彈事宜，川普可能會說：『沒問題，那麼就在經濟方面做點事吧！」日本政府上周表示，安倍會向川普強調自由貿易的重要，游說美國重返 TPP。

分析相信，川普可能要求重新談判 TPP 內容，或要求舉行雙邊自貿協定談判。日本官員擔心，川普為了今年的中期選舉，可能急於在北韓問題及貿易上得分。

慶應義塾大學國際政治系教授細谷雄一直指，安倍此行首務是摸清川普在北韓及貿易問題上的真正意圖，但這並不容易。分析普遍認為，安倍可能只贏得美日加強關係等普通協議。

智庫 Teneo Intelligence 分析師哈里斯 (Tobias Harris) 則表示，相信安倍此行只可暫令其醜聞不成頭條新聞。

在安倍訪美之前，中日重啟經濟高層對話，雙方同意加強經濟合作，維護自由貿易體制，但沒點名批評美國。大陸官媒《環球時報》指出，重塑中日關係對中國有重大戰略意義，中國改變不了美日同盟關係，但可從日本方向削弱該同盟對中國的攻擊性。