時隔8年 中日重啟經濟高層對話 環時：削美日同盟攻擊性

中斷 8 年的中日經濟高層對話昨 (16) 日在東京重開，同意加強經濟合作，維護自由貿易體制，但沒點名批評美國。中國國務委員兼外長王毅表示，中日應共同反對貿易保護主義，並維護好中日關係的政治基礎，珍惜得來不易的改善勢頭。日本外相河野太郎說，面對保護主義抬頭，各國應按照 WTO 規則處理貿易糾紛。日中在經濟方面「有必要更新視角」，攜手合作。

王毅昨天還與日本首相安倍晉三會面，提到貿易保護主義的威脅。即將啟程訪美的安倍重申，日本主張按 WTO 規則處理經貿糾紛，他期待「一帶一路」建設能夠有利於地區經濟發展。日媒稱北京希望拉攏日本，共同應對美國一系列關稅政策。大陸官媒《環球時報》稱，重塑中日關係對中國有重大戰略意義，中國改變不了美日同盟關係，但可從日本方向削弱該同盟對中國的攻擊性。

《星島日報》報導，王毅這次率財政部長劉昆、商務部長鍾山等中方官員出席第 4 次中日第 4 次經濟高層會議。王毅說，中日經貿合作面臨新的歷史機遇。中國將追求更高品質發展，擴大對外開放，改善營商環境。中日雙方應珍惜得來不易的改善勢頭，堅持互利共贏、共同發展，聚焦節能環保、科技創新、高端製造、財政金融、共享經濟、醫療養老等領域合作。

中美貿易戰陰霾未除，外傳川普政府最快本周再公布針對中國商品的清單。王毅在會上呼籲中日雙方共同反對貿易保護主義，共同維護多邊貿易體制，共同推動建設開放型世界經濟，包括加速進行中日韓自貿區和區域全面經濟夥伴關係協定談判。

河野太郎說，日中經濟合作是兩國關係的重要基礎和推動力。面對兩國和世界經濟形勢的新變化，日方願同中方以新的視角規劃拓展兩國經貿合作。面對保護主義抬頭，應維護以世貿組織為核心的自由貿易體制，按照 WTO 組織的規則處理貿易問題。共同社報導，河野在會上也提出中國鋼鐵產能過剩和侵犯知識產權問題，要求中方實現公平、自由的技術轉移。

中日經濟高層對話在 2007 年首次展開，2010 年 8 月第 3 次對話後，由於釣魚島等爭議，一直中斷。今年是中日《和平友好條約》締結 40 周年，兩國關係回暖，據稱雙方已就推進安倍晉三與國家主席習近平互訪達成一致。總理李克強 5 月將首度訪日。

香港《文匯報》引述吉林大學國際問題專家王生教授表示，王毅訪日，表明中方希望未來中日關係能朝着有益雙邊關係正常發展的軌道進行。

從日本方面看，鑒於目前中韓、中朝關係互動頻繁，以及朝鮮半島局勢趨向和緩，特別是中國「一帶一路」倡議和博鰲亞洲論壇的國際影響力不斷提升，作為亞洲重要國家，日本不甘失去機會，冀通過改善中日關係從中獲益。

長遠來看，無論日美關係如何發展，中國市場對日本來說，永遠處於至關重要的地位。從中國看，美國川普政府近期不斷向中國打出貿易、南海和印太戰略等組合拳，未來有可能繼續對中國發力。此時，中國希望更好地通過改善與周邊國家的關係，尤其改善中日關係，達到緩解和減輕外部壓力的效果。

上海國際問題研究院副研究員陳友駿認為，目前，中日正處於關係轉圜的重要窗口期。日本國內尤其是政界對於改善中日關係呼聲持續放大。同時，日方正在通過商界等多方渠道向中方傳達改善關係的願望，應該說，這樣的做法符合中日關係交往中的政治邏輯。