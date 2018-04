騰訊(00700-HK)與一汽「聯手」布局智能汽車，騰訊合作車企已達6家

4月16日下午消息,騰訊公司(00700-HK)與中國一汽正式簽署戰略合作框架協議,展開全方位戰略合作。雙方將基於騰訊車聯「AI in Car」智能解決方案,打造智能網聯產品,基於數據運營和增值服務的聯合體。

據騰訊方面介紹,此次合作聚焦在場景研究、信息安全、車聯網生態、雲平台與大數據等領域。其中在場景研究領域,雙方將開展基於場景的用戶需求及痛點研究,為產品策劃提供支撐;在信息安全領域,一汽聯合騰訊科恩實驗室開展信息安全合作;在車聯網生態領域,雙方將探索共建“互聯網+汽車”生態圈;在雲平台與大數據領域,雙方在人工智能、精準營銷、大數據分析、產品及服務等方面共同探索大數據研究與應用。

去年11月騰訊車聯推出「AI in Car」,是騰訊專門為下一代智聯網汽車打造的車聯網解決方案,匯集了騰訊體系內安全平台、內容平台、大數據、服務生態和AI能力,提供智能化、場景化、個性化、社交化的服務體系。騰訊車聯「AI in Car」的優勢首先體現在與人的交互和用車場景識別上,「AI in Car」依托騰訊叮當智能語音平台構建了車載語音技術鏈條,「能聽清、能聽懂、能滿足、會反饋」。

隨後,騰訊車聯與廣汽、長安、吉利、比亞迪、東風柳汽五家汽車廠商簽訂了戰略合作協議,第一輛搭載騰訊車聯「AI in Car」的汽車廣汽iSPACE實現了「AI in Car」的首次落地應用。

據了解,中國一汽也已展開對智能網聯技術的全方面探索,從卡車、轎車、智能網聯應用示範區建設發展,並正式組建了智能網聯研發院。目前,中國一汽已研發車輛遠程控制、多屏聯動、智能交通出行、智能家居互聯等功能,其智能網聯技術成果已經逐步應用於推向市場的汽車產品,包括紅旗系列、奔騰系列及解放J7智能重卡等車型。

本文來自新浪科技,作者宵寒

