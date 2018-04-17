美國「301調查」關稅到來前 中國2月美債持倉創六個月最大增幅

摘要：盡管貿易戰陰影籠罩，今年2月中國的美債持倉仍增加85億美元至約1.18萬億美元。2月日本持倉創2012年來新低。但貿易戰威脅的真正影響還得看3月數據，3月特朗普決定就301調查結果征稅。

在特朗普宣布計劃對中國商品大規模征稅以前，盡管中美貿易戰風險加劇，中國仍未形成持續拋售美債持倉的勢頭。

美國財政部本周四公布的國際資本流動報告(TIC)顯示，今年2月中國所持美國國債規模環比增加85億美元，總規模增至1.1767萬億美元。1月中國持倉環比減少167億美元，持倉規模創去年7月以來新低，仍是美國最大的海外債主。

這意味著，在貿易戰陰影籠罩下，中國非但沒有連月拋售美債，而且持倉創下六個月來最大環比增幅。彭博報道認為，這凸顯了美國資產的吸引力。

不過華爾街見聞此前提到，中國駐美大使崔天凱曾在3月美國決定對中國商品大規模加征關稅後表示，中國在研究一切選項。他並未直接排除拋售美債的可能。由此來看，真正的貿易戰影響可能還得看3月數據。

TIC報告顯示，2月日本所持美債環比減少63億美元，降至1.0595萬億美元，創2012年以來新低，持倉規模仍僅次於中國。1月日本持倉環比增加43億美元，為去年7月以來首次環比增長。

2月俄羅斯連續第三個月拋售美債，持倉規模降至938億美元，創一年來新低。曾被海外視為中國持美債離岸中介的比利時2月持倉增加了約20億美元 。

TIC報告還顯示，美國2月國際資本凈流入447億美元，較1月明顯減少，1月凈流入規模由1197億美元上修為1226億美元。2月美國長期資本凈流入490億美元，也低於1月水平，1月凈流入規模由 621億美元下修為614億美元。

*本文來自華爾街見聞

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