2018年一季度中國對外直接投資255億美元 連增5個月

商務部網站消息，4月16日，商務部對外投資和經濟合作司負責人介紹了2018年一季度我國對外投資合作有關情況。

2018年一季度，我國境内投資者共對全球140個國家和地區的2023家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資255億美元，同比增長24.1%，連續五個月保持增長。對外承包工程完成營業額346.6億美元，同比增長18.5%;新簽合同額445.9億美元，同比增長3.8%。對外勞務合作派出各類勞務人員9.7萬人，3月末在外各類勞務人員97.1萬人，較去年同期增加5.8萬人。

2018年一季度，我國對外投資合作取得開門紅。主要呈現以下特點：

一是對“一帶一路”沿線國家投資合作穩步推進。一季度，我國企業對“一帶一路”沿線的52個國家有新增投資，合計36.1億美元，同比增長22.4%，占同期總額的14.2%，比1-2月占比上升1.4個百分點。在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程合同額206.3億美元，占同期總額的46.3%;完成營業額187.6億美元，占同期總額的54.1%。

二是對外投資行業結構進一步優化，非理性投資得到有效遏制。一季度，對外投資主要流向租賃和商務服務業、采礦業、制造業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，占比分别為25.6%、18.2%、15.2%和7.3%。房地産業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

三是東部地區對外投資保持活躍，西部省份成為新的增長點。一季度，東部地區10個省市合計對外投資120.4億美元，同比增長25.2%，占地方對外投資的70.8%;西部地區對外投資23.6億美元，同比增長36.4%。長江經濟帶沿線省市對外投資68.5億美元，較上年同期增長21.5%，占全國對外直接投資總額的26.9%，占地方對外投資的40.3%。

四是對外承包工程新簽大項目多，帶動出口作用明顯。一季度，對外承包工程新簽合同額在5000萬美元以上的項目158個，合計374.2億美元,占新簽合同總額的83.9%。對外承包工程帶動貨物出口39.4億美元，同比增長12.9%。

2018年一季度，相關主管部門共備案(核準)對外投資企業1867家，中方協議投資額346.5億美元。其中備案(核準)非金融類對外投資企業1861家，中方協議投資額335.3億美元;備案(核準)金融類對外投資企業6家，中方協議投資額11.2億美元。

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