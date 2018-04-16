〈工研院新院長上任〉電機與能源背景出身 可望成為台灣綠能產業發展指路人

工研院今 (16) 日舉行新任院長劉文雄佈達典禮，劉文雄是繼台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀以來，工研院第 2 位從美國找回來的院長，其過往專業背景幾乎都與能源產業有關，市場解讀，此次工研院延攬其返台擔任院長，預期可望藉其豐富的經驗，作為協助推動國內綠能政策發展的指路人。

劉文雄 1983 年退伍後，便赴美求學並在當地打拚，旅美 35 年後今年返台，是工研院成立以來，第 2 位從美國找回來的院長。

工研院新院長上任是產業與學術界大事，不少產業大老皆抽空出席佈達典禮，包括智融集團董事長施振榮、台達集團 (2308-TW) 榮譽董事長鄭崇華、晶電 (2448-TW) 董事長李秉傑、長春集團總裁林書鴻等，此外，許多國內大學校長也前來共襄盛舉，主持佈達典禮的經濟部次長王美花致詞時便打趣表示，工研院董事長李世光上任都沒這麼多人來參加，顯見院長比董事長還重要。

劉文雄畢業於美國加州柏克萊大學電機與資訊博士，曾為美國 Nexant 能源顧問公司技術創新策略與智慧電網資深副總裁，也先後在美國 Quanta Technology、貝泰工程公司 (Bechtel)、太平洋瓦斯及電力公司 (PG&E)、美國西門子 (Siemens) 及 Control Data Corporation (CDC) 擔任要職，在返台之前，所從事的幾乎都是能源相關類型工作。

在政府積極推動再生能源相關政策與「5+2 產業創新計畫」下，市場解讀，此次工研院延攬其返台擔任院長，或許也與協助政策落實有關，劉文雄可望以其豐富的能源產業經驗，作為帶動國內綠能產業發展的指路人。

此外，劉文雄也是電機和電子工程師學會院士 (IEEE Fellow)，擔任過電機和電子工程師學會演算與分析方法委員會主席，具備大數據分析與人工智慧研究應用實務經驗，也擁有新創公司及豐富的研發、管理經營企業經驗，獲許多企業聘為顧問。