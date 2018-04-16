【華冠投顧】武傑電台:國際情勢動盪!台股有影響嗎?!

◆ 箱型震盪 12

台北股市早盤小跌 - 3 點開出，雖然立即由黑翻紅，但是在追價力道偏弱下；加權指數全場幾乎都在平盤下遊走，收盤下跌 - 10 點作收，收在 10954 點，成交量 1245 億。



台指期貨結算前夕，台股持續狹幅震盪。今天台股的表現，可以說是跟上星期五一樣；都是日、韓股市明顯強於台股。多頭如果有心攻擊，這二個交易日都有好的機會；然而指數都是呈現『橫盤震盪』，研判就是黑手不急進攻。所以在星期三之前，預計指數空間不會太大；但可望是『溫和走高』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤跌 3 點，最終收盤收跌 10 點，收在 10954 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



◇ 武傑關注個股:

1. 日電貿 (3090):

國內最大被動元件通路商，旗下代理的產品包括電解電容、固態電容、MLCC 等，第一季營收達 25.84 億元，創下單季歷史新高。

操作建議：被動元件漲價延燒，市場人氣持續不退，建議短線可延五日均線操作。

2. 信昌電 (6173):

3 月營收 3 億 5699 萬 3000 元，較上月增加 30.98%，較 106 年同月增加 31.21%；累計 107 年 1-3 月營收 9 億 4721 萬 4000 元，較 106 年同期增加 28.92%。

操作建議：被動元件漲價延燒，市場人氣持續不退，建議短線可延五日均線操作。

3. 晶電 (2448):

3 月營收 17 億 7590 萬元，較上月增加 18.70%，較 106 年同月減少 20.39%。

操作建議： 短線跌幅已深，雖然法人賣壓已經止穩；但是近期籌碼表現並不穩定，建議區間操作。短線支撐：36 塊。壓力：45 塊。

4. 智易 (3596):

近期接獲歐洲電信客戶整合性接取設備標案，預計第二季開始出貨；3 月營收 15 億 3553 萬 8000 元，較上月增加 17.60%，較 106 年同月增加 9.39%。

操作建議： 5G 相關個股近期明顯走強，有機會是風力發電及被動元件之後，下一個市場主流產業。短線支撐：55 塊。

5. 晶心科 (6533):

3 月營收 1231 萬 8000 元，較上月增加 6.29%，較 106 年同月減少 61.36%；累計 107 年 1-3 月營收 3468 萬 1000 元，較 106 年同期減少 57.48%。

操作建議：公司獲利跟不上，股價明顯偏高。今天無預警的重挫，實務上常常有後來的『未爆彈』。短線支撐：168 塊。

◇ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2327 國巨、6141 柏承、3628 盈正、3406 玉晶光、3090 日電貿、2492 華新科、4803VHQ-KY、2456 奇力新、2478 大毅… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6533 晶心科、3128 昇銳、6150 憾訊、6497 亞獅康、8404 百和 KY、2425 承啟、6237 驊訊… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估