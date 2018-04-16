晶華捷絲旅投資8億插旗台南 十鼓館預計2021年開幕

晶華 (2707) 集團旗下旅店 Just Sleep 捷絲旅拓點又有新斬獲，除目前所在的台北、花蓮、宜蘭及高雄等地共七個據點之外，今宣佈投資 8 億元進駐台南，選定十鼓仁糖文化園區，與十鼓文旅公司攜手開設捷絲旅台南十鼓館，預計於 2021 年開幕。晶華指出，飯店投資總金額約為 8 億元，基地面積 1,290 坪、樓地板面積 4,300 坪，地上 8 層、地下 2 層，初步規劃為 129 間客房，也因鎖定家庭市場以及自由行的旅客，因此 4 人房比例較高。晶華國際酒店集團董事長潘思亮也表示，未來捷絲旅台南十鼓館可以和在市區內的台南晶英酒店分進合擊，服務更多、更廣泛的客群。



晶華提到，Just Sleep 捷絲旅創始於 2009 年，並於 2013 年開始積極擴展版圖，繼台北市區的西門館、林森館以及臺大尊賢館之後，捷絲旅高雄中正館以及花蓮中正館也正式加入營運陣容，而首度進駐風景區的捷絲旅宜蘭礁溪館則於 2015 年開幕，捷絲旅高雄站前館也於 2016 年初營運，目前籌建中的項目包括訂於 2019 年開幕的捷絲旅三重館以及 2021 年開幕的台南十鼓館。



晶華去年營收在轉投資的太魯閣晶英及故宮晶華等加持下，再加上本業獲利穩定，推升全年獲利逾 10 億元，年增 11.15%，EPS8.37 元；3 月營收 5.40 億元，月減 8.38%，年增 4.38%；累計第一季營收 17.10 億元，年減 0.64%。



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